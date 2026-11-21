El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski , afirmó que el puente de Kerch, infraestructura que conecta la península de Crimea con territorio ruso, no permanecerá en pie, lo que anticipa la posibilidad de nuevas ofensivas contra este paso estratégico.

Durante una entrevista concedida a la cadena estadounidense NBC, el mandatario ucraniano señaló que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, debe asumir que las fuerzas de Kiev continuarán ejecutando ataques de represalia en territorio ruso en respuesta a los bombardeos contra vías férreas y puentes en Ucrania.

El puente de Kerch fue impactado en tres ocasiones durante la última semana, sufriendo daños severos en parte de su calzada. Esta vía resulta fundamental para el suministro de material bélico hacia la península de Crimea, territorio ucraniano anexionado por Moscú en 2014.

Además, Zelenski se refirió a los señalamientos sobre supuestas presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia los aliados europeos para que cesen su respaldo económico y militar a Kiev.

Durante un acto oficial junto al ministro de Defensa británico, Wes Streeting, el jefe de Estado ucraniano aseguró que no ha escuchado a Trump amenazar a ningún país, y precisó que el mandatario estadounidense planteó que Europa destina importantes recursos financieros que podrá invertir en sí misma una vez concluido el conflicto.

Asimismo, el gobernante ucraniano expresó su agradecimiento al Reino Unido por adoptar medidas concretas para fortalecer la defensa de su país ante la invasión rusa durante la temporada invernal, destacando que el respaldo británico se traduce en acciones dirigidas tanto a reforzar las capacidades del ejército como a proteger a la población civil.

FUENTE: Con informarción de Europa Press