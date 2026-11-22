El piloto británico de Ferrari, Lewis Hamilton, se marcha tras hacer una parada en boxes durante el Gran Premio de Fórmula 1 de Las Vegas, celebrado en el circuito Las Vegas Strip de Nevada el 21 de noviembre de 2026.

El jefe de Ferrari, Fred Vasseur, criticó duramente a Charles Leclerc después del choque con su compañero Lewis Hamilton durante el Gran Premio de Las Vegas, al considerar que el incidente representó una falta de respeto hacia la escudería italiana.

El accidente ocurrió en la vuelta 38 y terminó perjudicando a ambos pilotos. Leclerc recibió una penalización de 10 segundos que lo relegó hasta la décima posición, mientras que Hamilton consiguió finalizar séptimo.

«Mi posición es que, una vez más, es más que inaceptable. Es una falta de respeto hacia el equipo», declaró Vasseur tras la carrera.

La tensión entre los dos pilotos de Ferrari ya se había manifestado durante las primeras vueltas. Hamilton llegó a pedir por radio que Leclerc «se echara atrás» mientras intentaba avanzar posiciones.

El responsable de la escudería reveló que había advertido al monegasco apenas cinco curvas antes del contacto, por lo que consideró que se trató de un error profesional.

«Enviamos el mensaje a Charles cinco curvas antes, y para mí es un error profesional. Sé que se disculpó. Sé que lo lamentó. Pero una vez más destruimos la carrera», agregó el francés.

El nuevo enfrentamiento recuerda al incidente protagonizado por ambos pilotos a comienzos de temporada en el Gran Premio de México, cuando Vasseur ya les había pedido que priorizaran los intereses de Ferrari.

Pese a terminar séptimo, Hamilton consiguió escalar hasta la tercera posición de la clasificación general, beneficiado por el accidente de George Russell, quien chocó contra un muro en las últimas vueltas y terminó noveno.

El británico se encuentra ahora a 37 puntos de Max Verstappen y a 135 de Kimi Antonelli, campeón anticipado de la temporada.