viernes 15  de  mayo 2026
Fútbol

El mayor estadio del Mundial 2026 se inspira en Wembley y Tottenham para cuidar su césped

El estadio más grande del Mundial 2026 usará luces púrpuras y tecnología inspirada en Wembley y Tottenham para cuidar el césped.

Foto del 22 de enero del 2023 aficionados en el Estadio Levis durante el encuentro divisional ante los Cowboys de Dallas. El lunes 22 de mayo del 2023, los dueños de la NFL eligen a San Francisco para recibir el Super Bowl 60 en el 2016.

Foto del 22 de enero del 2023 aficionados en el Estadio Levi's durante el encuentro divisional ante los Cowboys de Dallas. El lunes 22 de mayo del 2023, los dueños de la NFL eligen a San Francisco para recibir el Super Bowl 60 en el 2016.

AP /Josie Lepe
Por Pedro Felipe Hernández

El AT&T Stadium, el estadio con mayor capacidad del Mundial 2026, implementó un innovador sistema inspirado en los estadios de Wembley y Tottenham para garantizar el estado del césped durante la Copa del Mundo.

El recinto de Arlington, Texas, que alberga habitualmente a los Dallas Cowboys, utiliza luces púrpuras especiales para estimular la fotosíntesis y el crecimiento del gramado natural instalado recientemente para el torneo.

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Tecnología para evitar las críticas de la Copa América

La FIFA y los organizadores buscan evitar las críticas que surgieron durante la Copa América 2024, cuando varias selecciones y figuras del fútbol cuestionaron el estado de los campos.

Entre los reclamos más recordados estuvieron los del seleccionador argentino Lionel Scaloni, quien criticó el césped parchado del estadio de Atlanta, y las quejas de Vinícius Júnior sobre el terreno del SoFi Stadium.

Ahora, el Dallas Stadium apuesta por un sistema de mantenimiento avanzado para evitar problemas similares durante el Mundial.

Un césped natural elevado y climatizado

El nuevo gramado natural fue instalado esta semana y se encuentra 60 centímetros por encima del terreno sintético habitual del estadio.

Según Tod Martin, gerente general del recinto, el césped corresponde a una mezcla de raigrás de Kentucky cultivada en Colorado y cuenta con sistemas de riego y aireación subterránea.

El estadio permanecerá climatizado y con el techo cerrado durante el torneo debido a las altas temperaturas de Texas, donde la sensación térmica podría superar los 40 grados Celsius en verano.

Para compensar la falta de luz natural, el recinto utiliza 18 enormes estructuras de iluminación púrpura suspendidas desde el techo, diseñadas específicamente para favorecer el crecimiento de la grama.

Inspiración en Wembley y Tottenham

Martin explicó que el proyecto comenzó hace tres años y que el equipo del estadio viajó a Wembley Stadium y al Tottenham Hotspur Stadium para estudiar sistemas similares utilizados en Inglaterra.

A diferencia de Wembley, donde las luces se desplazan sobre ruedas en contacto con el césped, el sistema de Arlington funciona suspendido desde el techo, similar al modelo utilizado por el Tottenham.

El jefe de infraestructura de campos de la FIFA, Ewen Hodge, calificó la tecnología como “un paso adelante muy innovador”.

Sede clave del Mundial 2026

El Dallas Stadium albergará cinco partidos de fase de grupos del Mundial 2026, incluyendo encuentros de la Selección de Argentina de Lionel Messi y de la Selección de Inglaterra liderada por Jude Bellingham.

Además, el recinto recibirá partidos de dieciseisavos, octavos de final y una de las semifinales del torneo, que comenzará el 11 de junio de 2026.

Los organizadores aseguran que para el primer partido, programado el 14 de junio, el césped estará completamente asentado y en condiciones óptimas.

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