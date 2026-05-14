jueves 14  de  mayo 2026
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Federación de Irán reporta que todavía no reciben los visados para viajar a EEUU y disputar el Mundial

La participación de Irán en el torneo, previsto del 11 de junio al 19 de julio, sigue rodeada de incertidumbre desde el estallido de la guerra en Oriente Medio

Miembros de la selección nacional de fútbol de Irán durante una ceremonia de despedida antes de su participación en el Mundial 2026, el 13 de mayo de 2026.

Miembros de la selección nacional de fútbol de Irán durante una ceremonia de despedida antes de su participación en el Mundial 2026, el 13 de mayo de 2026.

ATTA KENARE / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TEHERÁN.- El presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, declaró este jueves que aún no reciben los visados para que su selección viaje a Estados Unidos y participe en el Mundial de 2026.

La participación de Irán en el torneo, previsto del 11 de junio al 19 de julio, sigue rodeada de incertidumbre desde el estallido de la guerra en Oriente Medio a finales de febrero, tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra la república islámica.

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"Mañana o pasado mañana tendremos una reunión decisiva con la FIFA. Debe proporcionarnos garantías, porque el problema de los visados sigue sin resolverse", indicó Taj, citado por la agencia Irna.

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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reiteró que Irán disputará sus partidos del Mundial en Estados Unidos, tal y como quedó establecido en el sorteo del torneo, que también se juega en Canadá y México.

"No hemos recibido ningún informe de la otra parte sobre quiénes obtuvieron visados. Aún no se expidieron visados", añadió Taj.

Teherán y Washington no mantienen relaciones diplomáticas desde 1980, tras la crisis de los rehenes en la embajada estadounidense.

Según el presidente de la federación, los jugadores tienen que desplazarse a la capital turca, Ankara, para que se les tomen las huellas dactilares en el marco del procedimiento de visado.

"Nada que ver con Estados Unidos"

"Nosotros no tenemos nada que ver con Estados Unidos. Nos hemos clasificado para la Copa del Mundo y es a la FIFA a quien le corresponde organizarla", declaró.

"Si (la FIFA) no puede garantizar que todas las selecciones clasificadas, incluida Irán, puedan entrar en el territorio del país anfitrión sin discriminación ni restricciones, se verá comprometida la propia credibilidad de la Copa del Mundo", escribió en la red social X el viceministro iraní de Relaciones Exteriores, Kazem Gharibabadi.

Irán celebró el miércoles una ceremonia de despedida para su selección nacional de fútbol, antes de su partida hacia el Mundial de 2026.

El Team Melli, que tendrá su base en Tucson, Arizona, se enfrentará a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto en el grupo G del máximo torneo de selecciones de la FIFA.

FUENTE: AFP

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