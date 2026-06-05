viernes 5  de  junio 2026
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Eligen a Messi para el Juego de Estrellas de la MLS por tercera ocasión

El astro argentino Lionel Messi, actual Bota de Oro y MVP de la MLS, integra el primer grupo de 11 jugadores elegidos para el partido de exhibición

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, durante un partido ante el FC Cincinnati, el 23 de noviembre de 2025.

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, durante un partido ante el FC Cincinnati, el 23 de noviembre de 2025.

JEFF DEAN / GETTY IMAGES vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK.- Lionel Messi, líder del Inter Miami, fue seleccionado este viernes por tercera ocasión consecutiva para el Juego de Estrellas de la liga norteamericana (MLS), un evento en el que todavía no ha participado.

El astro argentino, actual Bota de Oro y Jugador Más Valioso (MVP) de la MLS, integra el primer grupo de 11 jugadores elegidos para el partido de exhibición, que los enfrentará a un combinado de la liga mexicana el 29 de julio en Charlotte, Carolina del Norte.

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Para este All-Star Game, que tendrá lugar solo diez días después de la final del Mundial 2026, también fue escogido por primera vez el surcoreano Son Heung-Min, figura de Los Ángeles FC.

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Messi, que se unió al Inter Miami a mediados de 2023, se perdió el Juego de Estrellas de 2024 por una lesión sufrida días antes en la final de la Copa América.

En 2025, el argentino declinó participar en el evento, lo que le costó un partido de sanción por parte de la MLS.

Messi, que este mes cumplirá 39 años, ha vuelto a firmar un gran inicio de temporada con el Inter Miami, ocupando la segunda posición de la tabla de artilleros con 12 goles en 14 jornadas, un tanto menos que el belga Hugo Cuypers, del Chicago Fire.

En recuperación de una sobrecarga muscular, el capitán del Inter Miami se encuentra concentrado con la selección argentina que defenderá el título mundial en Norteamérica 2026, que se celebrará desde el 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Resto de los primeros convocados

Los 11 jugadores anunciados por la MLS, que también incluyen al lateral hondureño Andy Najar (Nashville SC), fueron seleccionados mediante una votación combinada de aficionados, futbolistas y periodistas.

Entre ellos hay cinco jugadores convocados para el Mundial 2026: Messi, Son Heung-Min, los estadounidenses Tim Ream (Charlotte FC) y Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps) y el sudafricano Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire).

El resto de los elegidos son el arquero Brian Schwake (Nashville SC), los defensas Andy Nájar (Nashville SC) y Anthony Markanich (Minnesota United), los mediocampistas Zavier Gozo (Real Salt Lake) y Hany Mukhtar (Nashville SC) y el delantero Hugo Cuypers (Chicago Fire FC).

FUENTE: AFP

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