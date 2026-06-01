lunes 1  de  junio 2026
FÚTBOL

Se confirma el retiro de una estatua de Messi en la India por motivos de seguridad

Se utilizaron grúas hidráulicas y cuerdas para desmantelar la escultura de 21 metros de Lionel Messi en Calcuta, capital del estado de Bengala Occidental

Una estatua del argentino Lionel Messi es removida en la India por motivos de seguridad, el 1 de junio de 2026.

Una estatua del argentino Lionel Messi es removida en la India por motivos de seguridad, el 1 de junio de 2026.

DIBYANGSHU SARKAR / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CALCUTA.- Una gigantesca estatua del astro argentino Lionel Messi en India fue retirada este lunes después de que se constatara que se balanceaba peligrosamente como consecuencia del viento, informaron las autoridades.

Se utilizaron grúas hidráulicas y cuerdas para desmantelar la escultura de 21 metros en Calcuta, capital del estado de Bengala Occidental, antes de ser trasladada en un camión, constataron periodistas de la AFP.

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"La estatua fue retirada el lunes por la tarde después de que los vecinos se quejaran de que se balanceaba con el viento", dijo a la AFP el legislador estatal Sharadwat Mukherjee.

Este responsable señaló que la estatua se guardará en un almacén del gobierno mientras las autoridades deciden una nueva ubicación.

Lionel Messi (77)
El argentino Lionel Messi, capitán del Inter Miami, durante un partido del club.

El argentino Lionel Messi, capitán del Inter Miami, durante un partido del club.

La estatua dorada, que representa al astro argentino e ídolo del Inter Miami, de 38 años, levantando el trofeo de la Copa del Mundo, fue inaugurada en diciembre durante la estancia de Messi en el gigante asiático.

La estatua ha sido objeto de polémica en un contexto de cambios políticos en Bengala Occidental, donde el mes pasado el Partido Bharatiya Janata (BJP) del primer ministro Narendra Modi, de perfil nacionalista hindú, arrasó en las elecciones, derrotando al opositor Congreso Trinamool (TMC).

La estatua fue encargada supuestamente por la ex jefa de gobierno y líder del TMC, Mamata Banerjee, y criticada por el nuevo ministro de Deportes del BJP, Nisith Pramanik, quien la calificó de "antiestética".

India, una nación de 1.400 millones de habitantes, es una potencia en críquet, pero no tiene peso en la escena internacional del fútbol y ocupa el puesto 142 en la clasificación de la FIFA.

El fútbol, sin embargo, es el segundo deporte favorito del país, según una investigación reciente de la empresa de datos Nielsen.

Rodri evita hablar sobre su futuro

El centrocampista de la selección española y del Manchester City, Rodrigo Hernández, evitó hablar sobre su futuro este lunes y aseguró estar centrado en el Mundial, tras los rumores que le sitúan en el Real Madrid la próxima temporada.

"Intento no darle mucha importancia (a los rumores). Sé que forma parte de a lo que me dedico", aseguró Rodri en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, al noroeste de Madrid, en el día de atención a medios de la Roja.

"Sobre todo cuando un jugador llega a ese tiempo final del contrato, es normal que suenen los nombres", añadió Rodri, que finaliza su compromiso con el Manchester City el próximo 30 de junio.

FUENTE: AFP

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