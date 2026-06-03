Messi recibe el Premio Princesa de Asturias: España reconoce al futbolista más exitoso de todos los tiempos

El atacante argentino Lionel Messi, del Inter Miami, celebra luego de anotar un gol en un partido, el 4 de abril de 2026.

El legado de Lionel Messi sigue sumando reconocimientos históricos. El astro argentino fue galardonado este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, un reconocimiento que distingue tanto su incomparable trayectoria futbolística como su compromiso social a través de diversas iniciativas benéficas.

El jurado destacó que Messi es "el futbolista más exitoso de todos los tiempos", además de resaltar su comportamiento ejemplar, su humildad y su capacidad para convertir el talento individual en éxito colectivo.

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La decisión pone el foco no solo en los 47 títulos conquistados por el capitán de Argentina a lo largo de su carrera, sino también en el trabajo que realiza mediante su fundación para facilitar el acceso a la educación y la atención sanitaria de niños en situación vulnerable.

La reacción de Messi tras conocer el premio

Tras hacerse oficial el anuncio, Messi expresó su emoción mediante una declaración difundida por la Fundación Princesa de Asturias.

"Este premio tiene un valor muy especial para mí", afirmó el delantero argentino.

El campeón del mundo recordó además su profunda vinculación con España: "España y Catalunya son parte de mi vida: ahí crecí como futbolista, viví muchísimos años y nacieron mis hijos".

El jugador del Inter Miami CF añadió un mensaje dirigido a las nuevas generaciones:

"Ojalá mi historia les sirva a muchos niños y niñas para seguir soñando, con trabajo y amor por el deporte, y sabiendo que lo más importante es tratar de ser buena persona y respetar los valores que el deporte nos enseña".

Un reconocimiento a una carrera irrepetible

A pocos días de cumplir 39 años, Messi continúa ampliando una trayectoria que difícilmente encuentra comparación en la historia del fútbol.

Su carrera despegó en el FC Barcelona, donde se convirtió en leyenda absoluta tras conquistar múltiples títulos nacionales e internacionales. Posteriormente jugó en el Paris Saint-Germain antes de incorporarse al Inter Miami en 2023.

Entre sus logros más destacados figuran:

47 títulos oficiales.

Ocho Balones de Oro.

Campeón del mundo con Argentina en 2022.

Bicampeón de América.

Máximo goleador histórico de Argentina.

Uno de los pocos futbolistas que aspiran a disputar seis Copas del Mundo.

La Fundación Princesa de Asturias destacó especialmente la regularidad mostrada por el rosarino durante más de dos décadas al máximo nivel y su liderazgo dentro y fuera de los terrenos de juego.

Messi se une a Nadal, Serena Williams y Casillas

El Premio Princesa de Asturias de los Deportes es uno de los galardones más prestigiosos del ámbito internacional.

En los últimos años han sido reconocidos nombres como Serena Williams, Rafael Nadal, Iker Casillas y Xavi Hernández, además de instituciones deportivas de relevancia mundial.

Los premios están dotados con 50.000 euros y serán entregados en octubre en Oviedo por la princesa Leonor de Borbón, acompañada por los reyes Felipe VI y Letizia Ortiz.

Un premio que trasciende el fútbol

La concesión del Premio Princesa de Asturias a Messi supone un reconocimiento que va más allá de los títulos y los récords. España distingue a una figura que ha marcado una época dentro del deporte mundial y cuya influencia continúa extendiéndose a través de proyectos sociales destinados a mejorar la vida de miles de niños alrededor del planeta.

Con este galardón, Messi añade otro capítulo a una carrera que ya forma parte de la historia del deporte universal.