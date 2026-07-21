martes 21  de  julio 2026
Narcoterrorismo

Fiscalía de Nueva York le pone fecha a juicio por narcotráfico contra Nicolás Maduro y Cilia Flores

Gobierno de EEUU espera avanzar en entrega de información clasificada. Defensa de Maduro podrá presentar recursos hasta inicios de 2027, dijo la Fiscalía

Dibujo de la artista Jane Rosenberg de una audiencia del depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro (derecha) y su esposa Cilia Flores (izquierda), junto a sus abogados Mark Donnelly y Barry Pollack, ante el juez federal en Nueva York.

Dibujo de la artista Jane Rosenberg de una audiencia del depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro (derecha) y su esposa Cilia Flores (izquierda), junto a sus abogados Mark Donnelly y Barry Pollack, ante el juez federal en Nueva York.

EFE/Jane Rosenberg
Nicolás Maduro, dictador depuesto de Venezuela, en dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg, en una audiencia en un tribunal federal en Nueva York.

Nicolás Maduro, dictador depuesto de Venezuela, en dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg, en una audiencia en un tribunal federal en Nueva York.

EFE/ Jane Rosenberg
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York propuso este martes que el juicio contra el exdictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, acusados de cargos de narcotráfico, comience en junio de 2027, según un documento presentado ante un tribunal federal de Nueva York.

La propuesta de la Fiscalía se conoce antes de una audiencia prevista para este miércoles en la que se discutirá el calendario del proceso contra Maduro, mientras que la defensa tiene previsto presentar sus primeros argumentos en septiembre y el Gobierno espera entregar la mayor parte de las pruebas clasificadas en noviembre.

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Según el documento judicial, la Fiscalía prevé que las partes puedan completar la fase de intercambio de pruebas antes del inicio del juicio, aunque el proceso incluye todavía varias etapas previas, entre ellas la presentación de mociones por parte de la defensa y la revisión de material clasificado relacionado con el caso.

El documento señala, además, que el Gobierno de EEUU espera avanzar en la entrega de información clasificada durante los próximos meses, mientras que la defensa tendrá hasta comienzos de 2027 para presentar nuevos recursos antes de que el tribunal determine el calendario definitivo del juicio.

Audiencia clave

El juez de la Corte Federal de Nueva York, Alvin Hellerstein, confirmó para este miércoles la audiencia a la que deben comparecer Nicolás Maduro y su esposa para dar seguimiento al proceso judicial que se les sigue en EEUU por cargos de conspiración por narcoterrorismo y narcotráfico, entre otros delitos federales.

Está previsto que en la sesión judicial el juez exponga a los equipos de defensa de los dos procesados exjefes del régimen de Venezuela las nuevas pruebas presentadas por la fiscalía estadounidense, según explicó el abogado Nizar El Fakih, que hace seguimiento al proceso judicial iniciado tras la captura de la pareja el pasado 3 de enero por fuerzas de Estados Unidos .

Esta será la tercera audiencia que se celebre en Nueva York tras la captura de Maduro y Flores en su residencia de Caracas. El exgobernante chavista se declaró no culpable ante la Justicia neoyorquina en enero y lleva encarcelado más de medio año en una prisión federal en Brooklyn.

De acuerdo con un reciente análisis del diario The New York Times, las cortes estadounidenses podrían "no tener la autoridad para manejar su caso" debido a una ley ratificada por los propios Estados Unidos.

Es posible que los equipos legales de los acusados, liderados por Barry Pollack y Mark Donnelly, intenten anular el proceso basándose en las circunstancias y el procedimiento de su captura en Caracas, de acuerdo con ese medio.

El pasado abril, Estados Unidos accedió a modificar las sanciones a Venezuela para permitir que su Ejecutivo pague los honorarios de los abogados que defienden a los acusados, lo que ha sido uno de los puntos más tratados en las audiencias anteriores.

FUENTE: Con información de EFE

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