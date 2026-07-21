Dos turistas estadounidenses atacados con cuchillo a la entrada de la Acrópolis de Atenas

ATENAS.- Una pareja greco-estadounidense fue víctima de una agresión con cuchillo la mañana del martes a los pies de la Acrópolis en Atenas , informó la policía griega, un hecho extremadamente inusual en uno de los sitios turísticos más visitados de Europa.

La fuerza pública indicó que un individuo atacó a la pareja con un cuchillo hacia las 08H05 (05H05 GMT), cinco minutos después de la apertura del monumento, que recibe un promedio de 17.000 visitas diarias durante el verano boreal.

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El incidente causó heridas leves en la mano a la mujer, de 48 años, mientras que el hombre, de 57 años, sufrió lesiones más graves en la pierna.

Ambos fueron trasladados al hospital y se encuentran fuera de peligro, señaló la agencia de prensa griega Ana.

Policías motorizados llegaron rápidamente al lugar del ataque, colocaron un torniquete al hombre para detener la hemorragia e inmovilizaron al atacante, quien posteriormente fue detenido, según Ana.

La prensa griega señaló que el autor del ataque, un griego de unos 60 años, parece tener problemas psicológicos.

Según el sitio web de noticias News247, los tribunales griegos habían ordenado en varias ocasiones que fuera ingresado en un hospital psiquiátrico.

FUENTE: Con información de AFP