martes 21  de  julio 2026
OBITUARIO

Muere Kaylee Hottle, actriz de "Godzilla vs. Kong", en accidente automovilístico

El fatal incidente ocurrió en una autopista de Texas cuando la camioneta en la que viajaba la actriz, de 18 años, impactó contra otro vehículo

La actriz Kaylee Hottle asiste al estreno mundial de Godzilla x Kong: The New Empire en el Teatro Chino TCL de Hollywood el 25 de marzo de 2024.

La actriz Kaylee Hottle asiste al estreno mundial de "Godzilla x Kong: The New Empire" en el Teatro Chino TCL de Hollywood el 25 de marzo de 2024.

AFP / Frederic J. BROWN
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La industria cinematográfica se viste de luto tras confirmarse la trágica muerte de Kaylee Hottle, la joven actriz sorda que cautivó al público internacional por su papel de Jia en las taquilleras películas Godzilla vs. Kong (2021) y Godzilla x Kong: El nuevo imperio (2024).

Hottle perdió la vida a los 18 años tras sufrir un accidente automovilístico.

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El fatal incidente ocurrió en una autopista de Texas cuando la camioneta en la que viajaba la actriz como copiloto impactó contra otro vehículo. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades de tránsito locales, la joven fue declarada muerta en el lugar debido a la gravedad de las lesiones provocadas por la colisión.

Inspiración a su comunidad

Nacida en el seno de una familia estadounidense de cuatro generaciones de personas sordas, Kaylee Hottle demostró un talento natural desde muy temprana edad.

Su debut en el cine a los 12 años interpretando a Jia —la niña huérfana de la tribu Iwi que lograba comunicarse mediante el Lenguaje de Señas Americano (ASL) con el icónico Kong— no solo la convirtió en una estrella infantil global, sino también en un referente de inclusión en las grandes producciones de Hollywood.

Su química en pantalla con la actriz Rebecca Hall y su capacidad para transmitir emociones complejas le valieron el reconocimiento unnánime de la crítica especializada, consolidándola como una joven promesa con un futuro brillante en las artes escénicas.

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