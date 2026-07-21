Muere Kaylee Hottle, actriz de "Godzilla vs. Kong", en accidente automovilístico

La actriz Kaylee Hottle asiste al estreno mundial de "Godzilla x Kong: The New Empire" en el Teatro Chino TCL de Hollywood el 25 de marzo de 2024.

MIAMI.- La industria cinematográfica se viste de luto tras confirmarse la trágica muerte de Kaylee Hottle, la joven actriz sorda que cautivó al público internacional por su papel de Jia en las taquilleras películas Godzilla vs. Kong (2021) y Godzilla x Kong: El nuevo imperio (2024).

El fatal incidente ocurrió en una autopista de Texas cuando la camioneta en la que viajaba la actriz como copiloto impactó contra otro vehículo. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades de tránsito locales, la joven fue declarada muerta en el lugar debido a la gravedad de las lesiones provocadas por la colisión.

Inspiración a su comunidad

Nacida en el seno de una familia estadounidense de cuatro generaciones de personas sordas, Kaylee Hottle demostró un talento natural desde muy temprana edad.

Su debut en el cine a los 12 años interpretando a Jia —la niña huérfana de la tribu Iwi que lograba comunicarse mediante el Lenguaje de Señas Americano (ASL) con el icónico Kong— no solo la convirtió en una estrella infantil global, sino también en un referente de inclusión en las grandes producciones de Hollywood.

Su química en pantalla con la actriz Rebecca Hall y su capacidad para transmitir emociones complejas le valieron el reconocimiento unnánime de la crítica especializada, consolidándola como una joven promesa con un futuro brillante en las artes escénicas.