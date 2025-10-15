En el regreso de Messi, Argentina aplasta a Puerto Rico en Miami

El delantero argentino Lionel Messi celebra tras anotar su segundo gol durante el partido de clasificación sudamericana para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Venezuela en el estadio Más Monumental de Buenos Aires, el 4 de septiembre de 2025.

FORT LAUDERDALE.- Argentina arrasó este martes a Puerto Rico por 6-0 en un amistoso disputado a las afueras de Miami (Estados Unidos) en el que Lionel Messi no vio puerta, pero repartió dos asistencias de fantasía.

Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez convirtieron un doblete de goles cada uno en el Chase Stadium de Fort Lauderdale (Florida), el hogar del Inter Miami de Messi.

Otros dos tantos de Gonzalo Montiel y Steven Echevarría, en propia puerta, completaron la lección de los pupilos de Lionel Scaloni.

Argentina, que se prepara para la defensa del trono en el Mundial de 2026, ya había derrotado el viernes a Venezuela por 1-0 en un primer ensayo en Miami.

Frente a un rival más modesto, Scaloni aprovechó para hacer diferentes pruebas y conceder la primera oportunidad a cuatro jugadores: José Manuel López, Aníbal Moreno, Lautaro Rivero y Facundo Cambeses, quien sustituyó en la portería a Emiliano "Dibu" Martínez en la segunda mitad.

"Muchas veces la realidad termina superando lo que uno soñó", dijo López, único titular del grupo y compañero de Messi en ataque, que sólo lamentó no haber marcado.

"Para los que vivimos más del gol, queda esa espinita", reconoció el ariete del Palmeiras.

"Fue importante para ellos, no lo van a olvidar más", apuntó Scaloni sobre los debutantes. "Ahora tendrán que seguir rindiendo en sus clubes para poder meter en dificultad a sus compañeros y al entrenador".

Messi, de su parte, retomó el brazalete de capitán después de ausentarse del amistoso ante Venezuela y de liderar la goleada del sábado del Inter Miami 4-0 ante el Atlanta United en la MLS, en la que convirtió dos tantos.

Este martes también buscó el gol con insistencia, pero sus intentos fueron neutralizados por el arquero Sebastián Cutler y los postes.

La jugada del primer tanto, en el minuto 14, comenzó con un remate de Messi al travesaño.

El rechace lo remató acrobáticamente Nico González hacia donde se encontraba Mac Allister, que anotó de cabeza.

Dobletes de Lautaro y Mac Allister

Puerto Rico tuvo pocas aproximaciones al arco argentino, pero muy peligrosas.

"Dibu" Martínez, que intervino tres veces en la primera mitad, se llevó un enorme susto en el minuto 7 cuando Leandro Antonetti disparó desde su propio campo, provocando que el experimentado arquero esprintara hacia su propia portería para despejar con apuros.

Los campeones del mundo aumentaron su ventaja con otra genialidad de Messi que, con Puerto Rico apertrechado en su área, picó la pelota para la volea a la red de Montiel en el minuto 23.

Antes del descanso, Mac Allister anotó su segundo gol al fusilar a Cutler después de que el "Flaco" López lo habilitara en el área en el 36.

En la segunda mitad, Argentina acorraló a Puerto Rico frente a su arco, donde fueron cayendo otros tres goles comenzando por el del boricua Echevarría, que desvió a sus redes un disparo de Nico González en el 64.

Lautaro Martínez, que relevó a López en el 62', completó la media docena al aprovechar primero un balón rebotado en el área en el 78 y después una fabulosa dejada de tacón de Messi en el 83.

Argentina, pendiente de concretar los detalles para la Finalissima ante España, dispondrá de otro par de amistosos en noviembre, uno de ellos ante Angola en Luanda.

