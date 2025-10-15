Broward flexibiliza prohibición, estudiantes de secundaria podrán usar celulares en el almuerzo

MIAMI.– En una decisión que revierte parcialmente su política sobre dispositivos móviles, la Junta Escolar del Condado de Broward aprobó el martes que los estudiantes de secundaria puedan usar sus teléfonos celulares durante el horario de almuerzo.

La medida, de efecto inmediato, responde a meses de debate entre directivos, padres y alumnos sobre la necesidad de adaptar las normas a la realidad tecnológica actual, tras haber implementado una de las prohibiciones más severas del país desde agosto del año pasado.

Cambio de postura

La decisión de la Junta Escolar se materializó después de una reunión especial el 29 de julio, en la que se instruyó al superintendente de escuelas a modificar el código de conducta estudiantil.

Aunque la intención de flexibilizar la norma existía desde julio, su implementación se pospuso hasta octubre para asegurar una redacción adecuada de la política, según miembros de la Junta.

El debate previo reflejó una división de opiniones. La miembro de la junta, Debbie Hixon, consideró "hipócrita" prohibir el uso de teléfonos a los estudiantes mientras el personal docente y de seguridad sí podía utilizarlos.

En contraste, su colega Sarah Leonardi expresó preocupación y citó que los estudiantes necesitan "20 minutos para volver a enfocarse" tras usar sus teléfonos, lo que podría anular el propósito de la restricción.

MUJERESCONCELULARES.jpg Imagen referencial. PIXABAY

Flexibilidad regulada

Desde el ciclo escolar anterior, Broward había impuesto una política que obligaba a los estudiantes desde kindergarten hasta el grado 12 a mantener sus teléfonos apagados o en modo avión durante toda la jornada escolar.

Esta regla, más restrictiva que la ley estatal, buscaba "elevar el aprendizaje estudiantil y permitir a los estudiantes desconectarse para reconectarse en un ambiente libre de distracciones".

La nueva política permite a los estudiantes de los grados 9 al 12 "hablar, enviar mensajes de texto, navegar por internet y escuchar música" exclusivamente durante su período de almuerzo.

Para los niveles de kindergarten a octavo grado, la prohibición total se mantiene, en cumplimiento con la legislación estatal.

Ley de Florida

Esta modificación alinea a Broward con la Ley de la Cámara 1105 (HB 1105) de Florida, vigente desde el 1 de julio, que prohíbe completamente el uso de celulares "de campana a campana" para estudiantes de primaria y secundaria intermedia (K-8).

Para los estudiantes de preparatoria (9-12), la ley permite el uso de dispositivos fuera del tiempo de instrucción, pero lo prohíbe en clase a menos que sea con fines educativos autorizados por el maestro.

La legislación contempla excepciones para alumnos con necesidades médicas documentadas.