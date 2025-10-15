miércoles 15  de  octubre 2025
DISPOSITIVOS MÓVILES

Broward flexibiliza prohibición, estudiantes de secundaria podrán usar celulares en el almuerzo

La medida revierte parcialmente una de las políticas más estrictas del estado, en medio de un intenso debate sobre tecnología y concentración en las aulas

Jóvenes revisan sus telófonos celulares.

Jóvenes revisan sus telófonos celulares.

DEAN MORIARTY/ PIXABAY
Por DANIEL CASTROPÉ

MIAMI.– En una decisión que revierte parcialmente su política sobre dispositivos móviles, la Junta Escolar del Condado de Broward aprobó el martes que los estudiantes de secundaria puedan usar sus teléfonos celulares durante el horario de almuerzo.

La medida, de efecto inmediato, responde a meses de debate entre directivos, padres y alumnos sobre la necesidad de adaptar las normas a la realidad tecnológica actual, tras haber implementado una de las prohibiciones más severas del país desde agosto del año pasado.

Lee además
Imagen referencial
OTRO INTENTO

Florida revive debate sobre ley de armas, ¿edad permitida de compra bajará a 18 años?
Imagen referencial. 
EL TIEMPO

Miércoles con tiempo estable y ambiente más fresco en el sur de Florida

Cambio de postura

La decisión de la Junta Escolar se materializó después de una reunión especial el 29 de julio, en la que se instruyó al superintendente de escuelas a modificar el código de conducta estudiantil.

Aunque la intención de flexibilizar la norma existía desde julio, su implementación se pospuso hasta octubre para asegurar una redacción adecuada de la política, según miembros de la Junta.

El debate previo reflejó una división de opiniones. La miembro de la junta, Debbie Hixon, consideró "hipócrita" prohibir el uso de teléfonos a los estudiantes mientras el personal docente y de seguridad sí podía utilizarlos.

En contraste, su colega Sarah Leonardi expresó preocupación y citó que los estudiantes necesitan "20 minutos para volver a enfocarse" tras usar sus teléfonos, lo que podría anular el propósito de la restricción.

MUJERESCONCELULARES.jpg
Imagen referencial.

Imagen referencial.

Flexibilidad regulada

Desde el ciclo escolar anterior, Broward había impuesto una política que obligaba a los estudiantes desde kindergarten hasta el grado 12 a mantener sus teléfonos apagados o en modo avión durante toda la jornada escolar.

Esta regla, más restrictiva que la ley estatal, buscaba "elevar el aprendizaje estudiantil y permitir a los estudiantes desconectarse para reconectarse en un ambiente libre de distracciones".

La nueva política permite a los estudiantes de los grados 9 al 12 "hablar, enviar mensajes de texto, navegar por internet y escuchar música" exclusivamente durante su período de almuerzo.

Para los niveles de kindergarten a octavo grado, la prohibición total se mantiene, en cumplimiento con la legislación estatal.

Ley de Florida

Esta modificación alinea a Broward con la Ley de la Cámara 1105 (HB 1105) de Florida, vigente desde el 1 de julio, que prohíbe completamente el uso de celulares "de campana a campana" para estudiantes de primaria y secundaria intermedia (K-8).

Para los estudiantes de preparatoria (9-12), la ley permite el uso de dispositivos fuera del tiempo de instrucción, pero lo prohíbe en clase a menos que sea con fines educativos autorizados por el maestro.

La legislación contempla excepciones para alumnos con necesidades médicas documentadas.

Temas
Te puede interesar

Florida demanda a Roku por presunta recopilación ilegal de datos de menores

University of Florida: nueva sede del programa nacional de mejoramiento de cultivos

Aeropuertos de Miami y FLL rechazan video de la secretaria Noem sobre el cierre del gobierno

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump y Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, participan en una ceremonia de la Medalla de la Libertad en honor al fallecido activista de la derecha estadounidense Charlie Kirk en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, DC, el 14 de octubre de 2025.
TRIBUTO

Trump condecora en ceremonia póstuma al asesinado activista conservador Charlie Kirk en el día de su cumpleaños

Imágenes compartidas por la Casa Blanca sobre la embarcación narcoterrorista eliminada por EEUU el 19 de septiembre de 2025. 
DROGAS

EEUU anuncia nuevo ataque a lancha "narcoterrorista" proveniente de Venezuela; seis muertos

El jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Greg Bovino, lidera a su tropa mientras enfrentan a los manifestantes que asedian fuera de un centro de procesamiento de inmigrantes el 27 de septiembre de 2025 en Broadview, Illinois.
Migración

EEUU denuncia que "narcos mexicanos han puesto precio a la cabeza de agentes de ICE en colaboración con Antifa"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, habla durante una conferencia de prensa posterior a las conversaciones comerciales con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid el 15 de septiembre de 2025. 
DECLARACIONES

Secretario del Tesoro de EEUU acusa a China de querer dañar la economía global

Imagen referencial. 
EL TIEMPO

Miércoles con tiempo estable y ambiente más fresco en el sur de Florida

Te puede interesar

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
POLÉMICA

Aeropuertos de Miami y FLL rechazan video de la secretaria Noem sobre el cierre del gobierno

Por DANIEL CASTROPÉ
Jóvenes revisan sus telófonos celulares.
DISPOSITIVOS MÓVILES

Broward flexibiliza prohibición, estudiantes de secundaria podrán usar celulares en el almuerzo

Dr. Geoffrey Meru Profesor asociado, mejoramiento, genética y genómica de hortalizas, Departamento de Ciencias Hortícolas, Centro de Investigación y Educación Tropical UF/IFAS
REFERENTE GLOBAL

University of Florida: nueva sede del programa nacional de mejoramiento de cultivos

Fachada del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA).
SOBERANíA

EEUU niega entrada al país a seis extranjeros por "comentarios despectivos" sobre Charlie Kirk

Raúl Biord Castillo, arzobispo de la Arquidiócesis de Caracas, posa frente a una pintura que representa a la monja Carmen Elena Rendiles Martínez en Caracas el 31 de marzo de 2025. El papa Francisco aprobó la canonización de Carmen Elena Rendiles Martínez, convirtiéndose en la segunda santa venezolana tras la canonización del doctor José Gregorio Hernández, anunciada en febrero pasado. 
SANTIDAD

Iglesia católica: paso a paso del proceso de canonización