Inter Miami encara un duelo clave en la MLS, sin certezas con Messi

El entrenador argentino del Inter Miami, Javier Mascherano, observa desde la banda el partido de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS) entre su club y el Chicago Fire FC en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, el 30 de septiembre de 2025.

MIAMI.- El Inter Miami recibirá el sábado al Atlanta United en la penúltima jornada de la MLS con la esperanza de contar con Lionel Messi , quien el viernes fue baja de última hora con la selección argentina.

El capitán de la Albiceleste llevaba toda la semana concentrado y a las órdenes del seleccionador Lionel Scaloni para el ensayo de este viernes ante Venezuela en Miami .

A escasas horas del pitido inicial, la escuadra campeona del mundo reportó en X que Messi "no estará disponible" para el duelo en el Hard Rock Stadium, a dónde el astro acudió vestido con ropa de calle junto a su familia para apoyar a sus compañeros.

El mediocampista Rodrigo De Paul, también jugador del Inter, inició el amistoso en el banco de suplentes.

La selección argentina no detalló si Messi se reincorporará al plantel para el segundo ensayo del martes ante Puerto Rico, originalmente programado en Chicago, pero trasladado después al estadio del Inter en Fort Lauderdale (vecina de Miami).

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Leo Messi (@leomessi)

El descanso otorgado este viernes a Messi, quien ha disputado siete partidos en menos de un mes, abre la puerta a una posible participación en el juego del sábado del Inter.

El técnico Javier Mascherano aspira a contar con su estrella para enfrentar a Atlanta en este choque crucial para posicionarse en los playoffs de la liga norteamericana (MLS), que no detiene sus actividades en esta fecha FIFA.

En la mañana del viernes, el "Jefecito" había mostrado su ilusión por un eventual regreso de Messi, máximo goleador de la MLS, en caso de que fuera reservado en el amistoso ante Venezuela.

"Si no juega hoy y está alguna posibilidad, yo encantado. Imagínate poder tener a Leo Messi, pero la realidad es que no ha estado con nosotros", señaló Mascherano a los medios.

Homenaje a Jordi Alba

Con un triunfo ante Atlanta, equipo ya eliminado, el Inter alcanzaría al FC Cincinnati en la segunda posición de la Conferencia Este.

Una derrota, sin embargo, dejaría a Miami en peligro de perder su actual tercera plaza en la última jornada de la fase regular.

Esta clasificación determina la localía en los playoffs que arrancan el 22 de octubre, en los que el Inter aspira a alcanzar su primer título de liga en el último asalto con sus Cuatro Fantásticos.

Al menos dos miembros de ese cuarteto de exglorias del Barcelona, Sergio Busquets y Jordi Alba, colgarán las botas a final de temporada, cuando también expira el contrato de Luis Suárez.

Alba, que anunció su retiro el martes, recibirá un homenaje del Inter el sábado al término del último partido en casa de la temporada regular.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Leo Messi (@leomessi)

"Fue una decisión personal", dijo este viernes a la prensa el lateral zurdo, que apenas el pasado mayo se había comprometido a seguir en activo hasta 2027.

"No tengo miedo a lo que venga después (...) Me han dicho que no es fácil, pero lo tengo muy claro", afirmó. "Ya tengo nuevos proyectos en mente y quiero estar más tiempo en familia, viajamos mucho".

Este fin de semana se disputarán otros cuatro partidos de la MLS, dos de ellos fundamentales para la pugna por el liderato del Oeste.

El Vancouver Whitecaps del alemán Thomas Müller visita al Orlando City con la intención de adelantar al San Diego FC, con el que ahora comparte la cabeza, ambos con 60 puntos.

Solo una unidad por detrás se encuentra el Los Ángeles FC del surcoreano Son Heung-Min, que visitará el domingo al Austin FC.

FUENTE: AFP