martes 14  de  octubre 2025
FÚTBOL

Messi lanza su propio torneo de promesas de fútbol en Miami

La estrella del Inter Miami y de la selección argentina, Lionel Messi, anunció este martes la celebración de la competición que tendrá lugar en diciembre

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, previo al inicio de un partido de la MLS, el 27 de septiembre de 2025.

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, previo al inicio de un partido de la MLS, el 27 de septiembre de 2025.

COLE BURSTON / Getty Images vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Lionel Messi anunció este martes el lanzamiento en diciembre en Miami de un torneo de jóvenes promesas en el que participarán clubes como el Barcelona y el Manchester City y que se denominará "Messi Cup".

"Por fin puedo contarles que en diciembre se viene un torneo muy especial de jóvenes promesas en Miami, con varios de los mejores clubes del mundo", anunció el astro argentino a sus 507 millones de seguidores en Instagram.

Lee además
El atacante Lautaro Martínez (22), de Argentina, disputa el balón en un partido ante Venezuela, el 10 de octubre de 2025.
FÚTBOL

Sin Messi, Argentina le gana 1-0 a Venezuela en duelo amistoso en Miami
El entrenador argentino del Inter Miami, Javier Mascherano, observa desde la banda el partido de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS) entre su club y el Chicago Fire FC en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, el 30 de septiembre de 2025.
FÚTBOL

Inter Miami encara un duelo clave en la MLS, sin certezas con Messi

"Además va a haber muchas más actividades esos días. ¡Espero que les guste! #MessiCup", agregó la actual estrella del Inter Miami de la liga norteamericana (MLS).

En un comunicado, el Inter señaló que será uno de los ocho equipos de categoría Sub-16 que competirá en la Messi Cup.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Leo Messi (@leomessi)

Otros dos participantes serán argentinos: River Plate y Newell's Old Boys, el club de la infancia de Messi en Rosario.

También competirán el Barcelona, el equipo donde se formó y ganó todos los títulos posibles, y otras cuatro escuadras europeas: Manchester City, Atlético de Madrid, Inter de Milán y Chelsea.

La competición constará de 18 partidos que se disputarán entre el 9 y el 14 de diciembre en el centro deportivo del Inter Miami en Fort Lauderdale (Florida).

La final tendrá lugar en el Chase Stadium, la cancha del Inter, con capacidad para unos 22.000 espectadores.

"Más que un torneo, se trata de una serie de eventos en vivo y una plataforma digital que fusiona deporte, cultura e innovación", dijo el Inter.

"Su misión es generar valor a largo plazo: para los atletas que construyen su futuro, para las comunidades unidas por la pasión del juego y para las marcas que buscan asociaciones auténticas y duraderas en la nueva era del fútbol", agregó.

La Messi Cup está organizada por 525 Rosario, productora deportiva y de entretenimiento fundada el año pasado por la estrella argentina.

Más allá de Miami

De acuerdo con su página web, el torneo tiene la intención de expandirse más allá de Miami con fases de clasificación y futuras ediciones en otras ciudades anfitrionas.

"La Messi Cup es el punto de encuentro entre el fútbol de hoy y los jugadores del mañana", señaló en un comunicado Tim Pastore, CEO de 525 Rosario.

Messi, de 38 años, no ha confirmado por ahora un acuerdo para renovar su contrato con el Inter, que concluye a final de este año, pero su relación con la franquicia va mucho más allá de su extraordinario rendimiento sobre el césped.

Como parte de esta alianza, los equipos de la academia del Inter, en los que juegan sus tres hijos pequeños, lucirán la próxima temporada en sus equipaciones el logo del futbolista.

Al colgar las botas, el capitán albiceleste tendrá una opción para adquirir una participación en la franquicia.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Messi se une al entrenamiento de Argentina para amistoso ante Puerto Rico

Scaloni anticipa que contará con Messi para amistoso de Argentina contra Puerto Rico

Vuelven a surgir reportes de un interés del Inter Miami por Neymar

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump y Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, participan en una ceremonia de la Medalla de la Libertad en honor al fallecido activista de la derecha estadounidense Charlie Kirk en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, DC, el 14 de octubre de 2025.
TRIBUTO

Trump condecora en ceremonia póstuma al asesinado activista conservador Charlie Kirk en el día de su cumpleaños

Imágenes compartidas por la Casa Blanca sobre la embarcación narcoterrorista eliminada por EEUU el 19 de septiembre de 2025. 
DROGAS

EEUU anuncia nuevo ataque a lancha "narcoterrorista" proveniente de Venezuela; seis muertos

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, habla durante una conferencia de prensa posterior a las conversaciones comerciales con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid el 15 de septiembre de 2025. 
DECLARACIONES

Secretario del Tesoro de EEUU acusa a China de querer dañar la economía global

Imagen referencial
OTRO INTENTO

Florida revive debate sobre ley de armas, ¿edad permitida de compra bajará a 18 años?

Vista panorámica de la ciudad de Oslo, Noruega. 
Diplomacia

Noruega lamenta cierre de la Embajada de Venezuela y recuerda que el Nobel es "independiente"

Te puede interesar

El jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Greg Bovino, lidera a su tropa mientras enfrentan a los manifestantes que asedian fuera de un centro de procesamiento de inmigrantes el 27 de septiembre de 2025 en Broadview, Illinois.
Migración

EEUU afirma que narcos mexicanos han puesto precio a la cabeza de agentes de ICE en "colaboración con Antifa"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente Donald Trump y Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, participan en una ceremonia de la Medalla de la Libertad en honor al fallecido activista de la derecha estadounidense Charlie Kirk en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, DC, el 14 de octubre de 2025.
TRIBUTO

Trump condecora en ceremonia póstuma al asesinado activista conservador Charlie Kirk en el día de su cumpleaños

Imágenes compartidas por la Casa Blanca sobre la embarcación narcoterrorista eliminada por EEUU el 19 de septiembre de 2025. 
DROGAS

EEUU anuncia nuevo ataque a lancha "narcoterrorista" proveniente de Venezuela; seis muertos

 James Uthmeier, fiscal general de Florida. 
¿PRÁCTICAS ENGAÑOSAS?

Florida demanda a Roku por presunta recopilación ilegal de datos de menores

Agentes de la Bolsa de Nueva York trabajan en el piso de remate.
PETRóLEO

Precio del petróleo estadounidense cae por debajo de los $60 el barril