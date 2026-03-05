jueves 5  de  marzo 2026
Estados Unidos exhibe poder ilimitado antes del Clásico Mundial: 29 carreras en dos juegos

Estados Unidos llega encendido al Clásico Mundial de Béisbol tras anotar 29 carreras en dos juegos de exhibición, con un jonrón de 453 pies de Aaron Judge y una ofensiva imparable

Aaron Judge #99 de Estados Unidos batea contra los Rockies de Colorado durante la quinta entrada del juego de exhibición de la MLB en Salt River Fields en Talking Stick el 4 de marzo de 2026 en Scottsdale, Arizona.&nbsp;

Christian Petersen/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La selección de Estados Unidos llega encendida al Clásico Mundial de Béisbol 2026. En apenas dos juegos de exhibición, el equipo ha anotado 29 carreras, una demostración ofensiva que deja claro que su poder parece no tener límites.

El miércoles, los estadounidenses aplastaron 14-4 a los Colorado Rockies en Salt River Fields, apenas un día después de haber ganado 15-1 en su primer juego preparatorio. En total, el lineup dirigido por Mark DeRosa ha producido una avalancha ofensiva que confirma por qué es considerado uno de los más temidos del torneo.

El capitán del equipo, Aaron Judge, marcó el tono desde la primera entrada con un impresionante jonrón solitario de 453 pies frente al zurdo Kyle Freeland. El batazo salió de su bate a 115.9 mph y desató una ovación del público junto a los tradicionales cánticos de “U-S-A!” en un estadio repleto.

El tres veces Jugador Más Valioso buscará liderar a Estados Unidos a su primer título del Clásico Mundial desde 2017.

“Es una oportunidad única en la vida”, dijo Judge. “Estar rodeado de la grandeza que hay en este vestuario —MVP, ganadores del Cy Young, campeones de Serie Mundial, All-Stars— la lista sigue y sigue. Será una experiencia increíble”.

Otro que sigue encendido es Alex Bregman, quien conectó su tercer jonrón en juegos consecutivos. El infielder pegó un cuadrangular de dos carreras en la quinta entrada mientras jugaba como segunda base, una de las variantes defensivas que DeRosa está evaluando.

La exhibición de poder no terminó allí. Paul Goldschmidt, Will Smith y Byron Buxton también se volaron la cerca en una jornada en la que Estados Unidos conectó cinco jonrones. Además, Brice Turang aportó dos dobles y dos carreras impulsadas.

Mientras la ofensiva dominaba, el público también vivió un momento especial con el regreso al montículo de Clayton Kershaw. El zurdo de 37 años lanzó por primera vez desde que anunció su retiro de los Los Angeles Dodgers tras 18 temporadas en Grandes Ligas.

Kershaw permitió un jonrón solitario de Mickey Moniak en su tercer lanzamiento y terminó concediendo dos carreras, un hit y una base por bolas en dos tercios de entrada, aunque fue despedido con una ovación de pie.

“Fue algo especial”, dijo Kershaw. “Pensé que nunca volvería a lanzar una pelota, así que poder hacerlo otra vez con ‘USA’ en el pecho fue muy emocionante”.

El manager Mark DeRosa ha explicado que Kershaw está en el roster principalmente como opción de emergencia y líder dentro del clubhouse, aportando su experiencia al cuerpo de lanzadores.

Estados Unidos abrirá su participación en el Clásico Mundial de Béisbol el viernes en Houston frente a Brasil. Logan Webb será el abridor, mientras que Tarik Skubal está programado para lanzar el sábado contra Gran Bretaña y Paul Skenes enfrentará a México el lunes.

El derecho Nolan McLean, de los New York Mets, está tentativamente programado para abrir el martes ante Italia en el último juego de la fase de grupos, aunque actualmente lidia con síntomas similares al vértigo mientras intenta unirse al equipo en Houston. Según DeRosa, su condición ha mejorado en los últimos días.

