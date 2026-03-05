jueves 5  de  marzo 2026
Opositor Juan Pablo Guanipa condiciona elecciones en Venezuela a la libertad de los presos políticos

El partido Primero Justicia exige el regreso de los exiliados para democratizar a Venezuela. El opositor Juan Pablo Guanipa pide renovar organismo electoral

Juan Pablo Guanipa, dirigente opositor venezolano
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. - Juan Pablo Guanipa, dirigente opositor de Primero Justicia (PJ), puntualizó que en Venezuela no será posible celebrar un proceso electoral "íntegro" y con garantías sin la liberación de todos los presos políticos civiles y militares.

Tras la captura del exdictador Nicolás Maduro por fuerzas militares de Estados Unidos, el 3 de enero, Venezuela vive bajo la jefatura interina de Delcy Rodríguez. La socialista ha asumido varias medidas, bajo la presión de la Administración de Donald Trump, entre ellas la excarcelación de un grupo de presos políticos.

Diego Casanova (C), familiar de un preso político, interviene durante una rueda de prensa en Caracas el 23 de febrero de 2026. Más de 200 presos políticos venezolanos se encontraban en huelga de hambre el 22 de febrero de 2026 para exigir su liberación en el marco de una nueva ley de amnistía que excluye a muchos de ellos.
REPRESIÓN EN VENEZUELA

Foro Penal denuncia que "el cuello de botella" para la amnistía de presos políticos está en los tribunales
La detención del Teniente Jesús Molina Sifontes, de 27 años, ocurrió luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuando la oposición denunció fraude del chavismo
REPRESIÓN

ONG venezolana registra excarcelación de ocho presos políticos militares

Algunos de los perseguidos ya obtuvieron la libertad plena. El dirigente, quien fue excarcelado en el último mes tras nueve meses detenido, exigió el cumplimiento de la Ley de Amnistía y el retorno de los exiliados.

Sostuvo que Primero Justicia exige que sean reconocidos los líderes naturales de los partidos políticos, que puedan regresar a Venezuela y sean ellos quienes conduzcan el proceso de democratización en el país.

En rueda de prensa, desde la sede de su partido, el político opositor señaló que otra condición necesaria en el país es la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la remoción de su presidente, Elvis Amoroso, quien procede del chavismo.

Argumentó: "No se justifica ni se entendería que un señor como Elvis Amoroso, que fue cómplice de Maduro en el robo del proceso electoral del 28 de julio de 2024, pretenda mantenerse en la conducción del Consejo Nacional Electoral. Es reo de delitos, por lo que hizo violentando la soberanía del pueblo venezolano".

Coincidir con EEUU

Por otra parte, el dirigente ratificó su apoyo al liderazgo de María Corina Machado. Indicó que la líder opositora está en Washington, en reuniones con todos los factores.

Aseveró: “Tenemos que coincidir con la opinión del Gobierno de los Estados Unidos que indudablemente tiene un rol fundamental en esta etapa por la que atraviesa Venezuela”.

FUENTE: Con información de Primero Justicia /Efecto Cocuyo

