Estadounidense Alex Honnold escala sin protección el rascacielos Taipei 101 en Taiwán y hace historia con Netflix

El escalador estadounidense Alex Honnold se acerca a la cima del edificio Taipei 101 mientras escala en solo integral el emblemático rascacielos sin cuerdas ni equipo de seguridad en Taipei el 25 de enero de 2026.

-Hwa Cheng / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El reconocido escalador estadounidense Alex Honnold volvió a hacer historia al escalar sin cuerda, arnés ni equipo de seguridad el icónico rascacielos Taipei 101, uno de los edificios más altos del mundo, con 508 metros de altura y 101 pisos.

La hazaña se llevó a cabo en la capital taiwanesa y fue transmitida en directo por Netflix, que confirmó haber implementado un ligero retraso en la señal por motivos de seguridad. El ascenso estaba previsto inicialmente para el sábado, pero tuvo que ser pospuesto debido a las condiciones climáticas adversas, especialmente la lluvia.

Un ascenso récord al Taipei 101

Honnold completó la escalada en 1 hora y 31 minutos, un tiempo que reduce a menos de la mitad el récord previo del único otro escalador que había logrado llegar a la cima del edificio. Se trata del francés Alain Robert, conocido como “Spiderman”, quien necesitó cerca de cuatro horas y utilizó cuerdas y arnés.

Al llegar a la cima, Honnold celebró su logro con una sola palabra: “Sick”.

Embed - NetflixSports on Instagram: "Alex Honnold going no hands at the very top of Taipei 101 without a rope or harness was one of the most wild moments you'll ever see. #SkyscraperLIVE"
View this post on Instagram

Reacciones y momentos virales

La vicepresidenta de Taiwán, Hsiao Bi-khim, felicitó públicamente al escalador a través de la red social X, confesando que apenas podía mirar por la impresión que le causaba la hazaña.

Durante la escalada, Honnold vivió un momento inesperado cuando, al alcanzar el piso 89, se encontró con un grupo de aficionados que lo animaban desde el interior del edificio, separados solo por el cristal. El video del encuentro fue compartido en Instagram por el propio Honnold y Netflix, y rápidamente se volvió viral.

En la cima lo esperaba su esposa, quien expresó su preocupación por el viento y el calor durante el ascenso.

Una leyenda de la escalada extrema

Alex Honnold es mundialmente famoso por ser el primer ser humano en escalar El Capitán, una pared de granito de 915 metros en el Parque Nacional Yosemite, también sin protección. Esta hazaña fue inmortalizada en el documental “Free Solo”, ganador del Premio Óscar.

Con esta nueva proeza en Taiwán, Honnold reafirma su lugar como una de las mayores leyendas de la escalada extrema mundial.

