Exjugador del Barcelona y campeón del mundo con Francia se retira por no conseguir equipo

El defensa francés Samuel Umtiti celebra el primer gol durante la semifinal del Mundial de Rusia 2018 entre Francia y Bélgica en el Estadio de San Petersburgo, San Petersburgo, el 10 de julio de 2018. El defensa y exinternacional francés Samuel Umtiti, quien ha estado sin club desde que dejó el Lille este verano, anunció en Instagram el 15 de septiembre de 2025 que pondría fin a su carrera a los 31 años.

El defensor central francés Samuel Umtiti , sin equipo desde su salida del Lille de Francia el pasado verano europeo, anunció este lunes en Instagram el final de su carrera a los 31 años.

"Luego de haber vivido una carrera intensa con altibajos, ha llegado el momento de decir adiós... Lo di todo con pasión y no me arrepiento de nada", declaró el campeón del mundo con los Bleus en 2018.

El exjugador del FC Barcelona, formado en el Lyon, vio su carrera lastrada por las lesiones de los últimos años.

Fue 31 veces internacional con la selección francesa, con cuatro goles en su haber.

Es el quinto jugador campeón del mundo en Rusia en poner fin a su carrera, después de Raphaël Varane, Blaise Matuidi, Adil Rami y Steve Mandada, que anunció la semana pasada la final de su actividad como futbolista.

FUENTE: AFP