Mondo Duplantis gana medalla de oro en Tokio y rompe su propio récord mundial de salto con pértiga

Mondo Duplantis gana medalla de oro en el Mundial de Atletismo de Tokio 2025 y rompe su récord mundial de salto con pértiga con 6,30 m.

El atleta sueco Armand Duplantis celebra su nuevo récord mundial en la final de salto con pértiga masculina durante el Campeonato Mundial de Atletismo en Tokio el 15 de septiembre de 2025.&nbsp;

El atleta sueco Armand Duplantis celebra su nuevo récord mundial en la final de salto con pértiga masculina durante el Campeonato Mundial de Atletismo en Tokio el 15 de septiembre de 2025. 

Andrej ISAKOVIC / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El atleta sueco Armand "Mondo" Duplantis volvió a hacer historia este lunes en el Mundial de Atletismo de Tokio 2025, donde no solo se colgó la medalla de oro en salto con pértiga, sino que además rompió el récord mundial por 14ª vez, alcanzando una altura de 6,30 metros.

Tras asegurar la victoria, Duplantis mantuvo en vilo al público del Estadio Nacional de Tokio durante media hora más, intentando superar nuevamente su propia marca.

Canelo Álvarez habla con los medios durante una conferencia de prensa después de su disputada pelea por el título de peso súper mediano, donde fue derrotado por Terence Crawford (no en la foto) por decisión unánime (116-112, 115-113, 115-113) durante Canelo v Crawford Fight Night de Netflix en el Allegiant Stadium el 13 de septiembre de 2025 en Las Vegas, Nevada. 
Boxeo

¿Y qué viene para Canelo Alvarez?
Drake Maye # 10 de los New England Patriots busca pasar contra los Miami Dolphins durante el segundo cuarto del juego en el Hard Rock Stadium el 14 de septiembre de 2025 en Miami Gardens, Florida. 
Fútbol Americano

Dura derrota de los Dolphins en casa contra los Patriots

Con este logro, el sueco reafirma un palmarés único en el atletismo moderno: dos oros olímpicos, tres títulos mundiales al aire libre, tres en pista cubierta, cuatro europeos y 41 victorias en la Liga Diamante, donde ya suma cinco diamantes en su vitrina.

Además de la gloria deportiva, Duplantis recibirá 70.000 dólares por el título y un bono extra de 100.000 dólares por batir el récord mundial en el campeonato.

El pertiguista, considerado uno de los atletas más dominantes de la historia, sigue elevando los límites de su disciplina con cada salto.

