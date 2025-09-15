Mondo Duplantis gana medalla de oro en Tokio y rompe su propio récord mundial de salto con pértiga

El atleta sueco Armand Duplantis celebra su nuevo récord mundial en la final de salto con pértiga masculina durante el Campeonato Mundial de Atletismo en Tokio el 15 de septiembre de 2025.

El atleta sueco Armand "Mondo" Duplantis volvió a hacer historia este lunes en el Mundial de Atletismo de Tokio 2025 , donde no solo se colgó la medalla de oro en salto con pértiga, sino que además rompió el récord mundial por 14ª vez , alcanzando una altura de 6,30 metros.

Tras asegurar la victoria, Duplantis mantuvo en vilo al público del Estadio Nacional de Tokio durante media hora más, intentando superar nuevamente su propia marca.

Con este logro, el sueco reafirma un palmarés único en el atletismo moderno: dos oros olímpicos, tres títulos mundiales al aire libre, tres en pista cubierta, cuatro europeos y 41 victorias en la Liga Diamante, donde ya suma cinco diamantes en su vitrina.

Además de la gloria deportiva, Duplantis recibirá 70.000 dólares por el título y un bono extra de 100.000 dólares por batir el récord mundial en el campeonato.

El pertiguista, considerado uno de los atletas más dominantes de la historia, sigue elevando los límites de su disciplina con cada salto.