El Deportivo: Crawford acaba con la hegemonía de Canelo Álvarez

El fin de semana dejó un carrusel de emociones en el mundo del deporte: desde la inesperada derrota de Saúl "Canelo" Álvarez en Las Vegas, pasando por el penal fallado de Lionel Messi en la MLS, hasta el histórico logro de Salvador Pérez en las Grandes Ligas.

También estuvo marcado por la triste noticia del fallecimiento de Ricky Hatton y la polémica de Hansi Flick contra la selección española por la lesión de Lamine Yamal.

1. Crawford derrota a "Canelo" y acaba con su reinado:

El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez sufrió la noche del sábado una contundente derrota por decisión unánime ante el estadounidense Terence Crawford en Las Vegas y le entregó sus cuatro cinturones de campeón indiscutido del peso supermediano. Para decepción de la mayoría de los 70.482 aficionados presentes, la estrella mexicana encajó la tercera derrota de su carrera de forma inesperada ante un peleador que ascendió dos categorías para enfrentarlo.

Picsart_25-09-06_21-25-13-273 Lionel Messi frente a Charlotte a principio de temporada. Charlotte será el próximo rival de Inter Miami. Nicolás Tapia

2. Messi falla penal en dolorosa derrota del Inter Miami:

El argentino Lionel Messi falló un tiro penal en el revés que sufrió el Inter Miami en la noche del sábado por 3-0 ante el Charlotte FC. Messi, que arrancó como titular, echó de menos a su socio Luis Suárez sobre el césped del Bank of America Stadium, pues el uruguayo cumplió el primero de sus tres partidos de suspensión por su participación en la riña posterior a la final de la Leagues Cup, en la que escupió a un integrante del equipo técnico del Sounders de Seattle.

Salvador Pérez (1).jpg El venezolano Salvador Pérez, de los Reales de Kansas City, regresa al dugout tras conectar un jonrón en un compromiso de la MLB. AFP

3. Salvador Pérez se une a selecto grupo de venezolanos:

Salvador Pérez despachó dos jonrones el sábado y alcanzó los 300 jonrones en las Grandes Ligas, convirtiéndose en el cuarto jugador de ese país en llegar a dicha cifra de bambinazos, junto a Miguel Cabrera, Andrés Galarraga y Eugenio Suárez. Con ese mismo swing, el valenciano logró otro hito, pues arribó a las 1.000 carreras impulsadas en el mejor béisbol del mundo.

Ricky Hatton El británico Ricky Hatton, excampeón mundial de boxeo, posa con dos cinturones después de una conferencia de prensa, el 29 de enero de 2009. ANDREW YATES / AFP

4. Fallece la leyenda del boxeo británico Ricky Hatton:

El británico Ricky Hatton, excampeón del mundo de boxeo de 46 años de edad, fue hallado muerto en su domicilio en la ciudad de Hyde, en el noroeste de Inglaterra, informó este pasado domingo la agencia de prensa Press Association. La policía informó que por el momento no hay elementos para considerar la muerte como sospechosa. Hatton ganó títulos mundiales en las categorías de peso superligero y welter, y su estilo agresivo lo convirtió en uno de los boxeadores británicos más populares de su generación, llegando a enfrentarse a estrellas mundiales del cuadrilátero como Kostya Tszyu, Floyd Mayweather y Manny Pacquiao.

Hansi Flick (1).jpg El técnico del Barcelona, el alemán Hansi Flick, durante una conferencia de prensa previa a un juego de la Liga de Campeones, el 28 de enero de 2025. AFP

5. Entrenador del Barcelona arremete contra la selección española por lesión de Yamal:

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, arremetió este sábado contra la selección española después de que Lamine Yamal fuera descartado por lesión para el partido de LaLiga ante el Valencia, luego del parón internacional. El atacante de 18 años no entrenó con los vigentes campeones de España debido a un problema en la ingle antes del partido del domingo y también es duda para el duelo frente al Newcastle en la Liga de Campeones el jueves. Yamal jugó los dos partidos de España, contra Bulgaria y Turquía, la semana pasada, correspondientes a la fase de clasificación para el Mundial de 2026.