La Champions League 2025/26 arranca: así son los partidos de la primera jornada

El entrenador español del Paris Saint-Germain, Luis Enrique (d), celebra la victoria de su equipo al final del partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League entre el Paris Saint-Germain (PSG) y el Arsenal en el estadio Parc des Princes de París, el 7 de mayo de 2025.

La 71ª edición de la Champions League comienza este martes 16 de septiembre de 2025 con una semana cargada de grandes duelos europeos y el regreso del Athletic Club a la máxima competición continental una década después.

El equipo de Ernesto Valverde recibirá en San Mamés al Arsenal, mientras que en el mismo horario el PSV Eindhoven se medirá al Union Saint-Gilloise.

Más tarde, a las 21:00 (hora de España), será el turno del Real Madrid, quince veces campeón de Europa, que debutará frente al Olympique de Marsella. En paralelo jugarán Benfica vs Qaraba, Juventus vs Borussia Dortmund y Tottenham vs Villarreal.

judebellrm.jpg El centrocampista inglés #05 del Real Madrid, Jude Bellingham, reacciona al final del partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League entre el Real Madrid CF y el Arsenal en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid el 16 de abril de 2025. AFP / OSCAR DEL POZO

El miércoles 17, los focos estarán puestos en Anfield, donde el Atlético de Madrid visitará al Liverpool. También habrá choques de alto voltaje como PSG vs Atalanta, Bayern Múnich vs Chelsea y Ajax vs Inter de Milán.

La jornada se cerrará el jueves 18 con otro plato fuerte: el FC Barcelona visitará al Newcastle United en St. James’ Park. Además, se disputarán Club Brugge vs Mónaco, Copenhagen vs Leverkusen, Manchester City vs Napoli, Eintracht Frankfurt vs Galatasaray y Sporting CP vs Kairat Almaty.

Los azulgranas parten como los grandes favoritos en las apuestas para levantar el título el 30 de mayo de 2026 en Budapest, mientras que el Real Madrid deberá remar para recuperar protagonismo en la competición.