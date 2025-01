Fin de semana lleno de energía con el Life Time Maratón de Miami

La carrera de 26.2 millas se disputará el domingo 2 de febrero a partir de las 6 a.m. La largada será frente a la arena Kaseya Center, donde juega el Heat de Miami, y la llegada frente al Bayfront Park en Biscayne Boulevard.

Ese mismo domingo se correrá también el Medio Maratón y el Kids Run Miami. El sábado será el Tropical 5K.

La fiesta empezará el viernes (12 a 7 p.m.) con la Exposición en el Centro de Convenciones de Miami Beach, que también abrirá el sábado (10 a.m. a 6 p.m.). Ahí no solo se entregarán las acreditaciones a los participantes sino que será la feria más grande de todo lo que se refiere a correr, desde la nutrición hasta el equipamiento, los ejercicios, la salud, etc.

“Desde ya sentimos la energía de este gran acontecimiento como lo son el Art Basel, el Show del Bote o el Super Bowl”, dijo el director de la carrera, Frankie Ruiz. “Tenemos todo listo y solo hay pequeños cambios con respecto a la edición pasada”.

Entre esas pequeñas modificaciones se encuentra una variante en la ruta por el Court Houses debido a que esa zona se encuentra en construcción. Por lo demás, el Maratón de Miami despierta tanto interés que en estos momentos hay una lista de espera de 12,000 atletas.

“Esas cifras no se van a mover”, comentó Ruiz. “Si entran cancelaciones, transferencias o postergaciones las completamos, pero ahora solo ocurren a un ritmo de cuatro personas por día y no quiere dar esperanza en vano a la gente”.

Ruiz agregó que personalmente los atletas lo contactan para que les abra un espacio, pero se completaron los cupos de alrededor de 20,000 personas y ya no hay más sitio.}

“Tenemos limitaciones porque los primeros 800 metros de la carrera están afectados por la construcción del puente de la I95”, explicó Ruiz. “La rampa que entra de Biscayne Boulevard al crossway hacia la playa se ha reducido por los trabajos y con alrededor de 20,000 corredores nos sentimos más seguros que va a funcionar mejor para la experiencia de los participantes”.

El ejecutivo añadió que si fuera por ellos inscribirían a 100,000 corredores, pero la idea de los organizadores no es puramente económica sino brindar una experiencia positiva y promover el ejercicio y la salud.

“Cuando terminen los trabajos en el puente podremos agregar unos 5,000 corredores más”, afirmó Ruiz. “Así podríamos darle oportunidad de competir a unos 25,000 atletas y acercarnos a la demanda actual que es de unos 30,000”.

Ruiz explicó que se encuentran dispuestos a explorar diferentes alternativas para que ninguna persona se quede fuera de las carreras en Miami.

“El Maratón de Nueva York, por ejemplo, congrega a más de 50,000 corredores gracias a que la carrera tiene varias rutas”, reveló el directivo. “Siempre estamos estudiando opciones, viendo lo que se hace en otras partes y considerando las cosas que se pueden adaptar en Miami”.

El objetivo de este evento es estimular la actividad física y por eso se escucha la opinión de las personas, se fomenta la creación de clubes de corredores y se programan carreras todas las semanas en distintos puntos de la ciudad.

“La carrera Kids Run Miami, por ejemplo, está diseñada para sembrar la semilla”, dijo Ruiz. “Es un programa abierto para los chicos de middle school”.

Se trata de un programa de 16 semanas, desde octubre hasta enero. Los estudiantes cubren en ese lapso las 25.2 millas del maratón. El día del Maratón de Miami corren la Milla Final y los participantes reciben una medalla como reconocimiento de su esfuerzo y entrega al deporte.