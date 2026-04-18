sábado 18  de  abril 2026
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Fórmula 1 en pausa por la guerra, Miami se prepara para reencender la temporada

La cancelación de Baréin y Arabia Saudita dejó un parón de cinco semanas en la Fórmula 1 y Miami surge como el escenario ideal para reactivar la temporada

El Gran Premio de Miami fue la primera de tres paradas para la Fórmula 1 en los Estados Unidos durante la temporada pasada.

El Gran Premio de Miami fue la primera de tres paradas para la Fórmula 1 en los Estados Unidos durante la temporada pasada.

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La temporada 2026 de la Fórmula 1 sufrió un frenazo inesperado justo cuando comenzaba a tomar forma. Tras las primeras tres carreras del año, el calendario quedó abruptamente interrumpido por la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita debido a la inestabilidad generada por la guerra en Irán, una decisión tomada por motivos de seguridad que dejó al campeonato en pausa durante cinco semanas.

La determinación, confirmada a mediados de marzo, no fue sencilla en términos logísticos, pero sí inevitable. El traslado de equipos, monoplazas y material hacia Oriente Medio requiere una planificación milimétrica con semanas de antelación, y ante un escenario geopolítico incierto, la organización optó por no asumir riesgos. Reprogramar las pruebas tampoco era viable: el calendario ya estaba demasiado ajustado y no existían garantías de poder disputar las carreras más adelante sin alterar significativamente el resto de la temporada.

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El resultado es un inusual vacío competitivo de 35 días entre el Gran Premio de Japón y la próxima cita. Un parón que rompe el ritmo natural del campeonato, enfría las primeras narrativas y obliga a equipos y pilotos a replantear estrategias en pleno inicio de una nueva era reglamentaria. Si bien este descanso ofrece una oportunidad para analizar datos y ajustar monoplazas, también genera una sensación de desconexión en un deporte que vive de su continuidad y tensión constante.

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En ese contexto, el regreso en el Gran Premio de Miami adquiere un significado especial. No será simplemente la siguiente carrera, sino el punto de reinicio de una temporada que parecía lanzada y quedó en suspenso. La "Ciudad del Sol" aparece así como el escenario ideal para reactivar la emoción, en un momento en el que la lucha deportiva corre el riesgo de enfriarse.

Desde su incorporación al calendario en 2022, Miami se ha consolidado como uno de los eventos más mediáticos y atractivos de la Fórmula 1. Su combinación de espectáculo, celebridades, ambiente festivo y un circuito exigente lo han convertido rápidamente en una cita clave dentro del campeonato. No es solo una carrera: es un escaparate global que conecta el deporte con nuevas audiencias y amplifica su impacto.

El escenario ideal

Además, el trazado urbano alrededor del Hard Rock Stadium, con largas rectas, zonas de adelantamiento y condiciones cambiantes por el calor, suele ofrecer carreras impredecibles y estratégicamente intensas. Justo lo que necesita la temporada tras un parón tan prolongado.

Con los equipos listos para volver a la acción y las primeras diferencias aún por consolidarse, Miami no solo marcará el regreso de la Fórmula 1. También puede ser el punto de inflexión que reavive la batalla por el campeonato y devuelva la chispa a una temporada que, por un momento, quedó en pausa.

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