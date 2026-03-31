Colapinto dará una exhibición a bordo de un monoplaza de Fórmula 1 en Buenos Aires

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, conduce durante una sesión de práctica del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 en el Circuito de la ciudad de Bakú, el 19 de septiembre de 2025.

BUENOS AIRES.- El piloto argentino Franco Colapinto confirmó el martes que dará una exhibición de manejo a bordo de un auto de la Fórmula 1 en las calles de Buenos Aires el 26 de abril, antes de disputar el Gran Premio de Miami en mayo.

Colapinto ocupa un asiento principal de la escudería francesa Alpine desde mayo de 2025, después de haber debutado en Williams en septiembre de 2024 como sustituto del estadounidense Logan Sargeant.

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"¡Nos vemos en casita, vengan todos!", escribió el martes en Instagram el piloto de 22 años, sobre la gráfica que anunciaba el evento.

El acto en Buenos Aires transformará las avenidas del Libertador y Sarmiento, en el turístico barrio de Palermo, en un circuito callejero de dos kilómetros.

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El fenómeno Colapinto ha revolucionado a la sociedad argentina, para la que el automovilismo es uno de los deportes de más convocatoria.

En las décadas de 1970 y 1980 Carlos Reutemann corrió con las escuderías Brabham, Ferrari, Lotus y Williams. Pero la máxima leyenda argentina es Juan Manuel Fangio, quien ganó cinco campeonatos mundiales de Fórmula 1 en la década de 1950.

Colapinto obtuvo el puesto 16 en el Gran Premio de Japón disputado el domingo. Tiene un punto en tres pruebas en la temporada.

El piloto italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, ganó en Suzuka y se convirtió en el más joven (19 años) en liderar el mundial de Fórmula 1.

Cucurella critica al Chelsea

El lateral español del Chelsea, Marc Cucurella, lamentó "la inestabilidad" provocada por la destitución del DT, Enzo Maresca, en una entrevista publicada este martes por The Athletic en la que critica también la política de fichajes del club.

El lateral izquierdo, internacional con España, que milita en el club londinense desde 2022, criticó abiertamente la política de fichajes del Chelsea, sustentada en la contratación de jóvenes talentos de gran potencial, y puso como ejemplo la eliminación ante el PSG en octavos de Liga de Campeones (derrotas 5-2 y 3-0).

"Tenemos un buen núcleo de jugadores, las bases están ahí. Pero para pelear por grandes títulos como la Premier League o la Champions League, necesitas algo más. Fichar solo futbolistas jóvenes puede complicar la consecución de esos objetivos. Contra el PSG nos faltaron jugadores que hubieran pasado por situaciones como esa".

FUENTE: AFP