¿Qué se sabe del acuerdo entre EEUU e Irán que se firmaría el domingo para poner fin a la guerra?

Los aviones de combate y aeronaves de mando y control de la Marina de EEUU se preparan para despegar desde el portaviones Abraham Lincoln (CVN 72).

Un jet de combate F-16 de la Fuerza Aérea de EEUU patrulla los cielos en el Medio Oriente mientras las fuerzas estadounidenses mantienen su presencia y vigilancia en la región.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump compartió este sábado en su red social Truth el mensaje publicado previamente por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien afirmó que en las próximas 24 horas podría firmarse un acuerdo que ponga fin a la guerra de Irán.

Trump publicó una captura de pantalla del mensaje de Sharif, aunque no agregó ningún comentario de su parte.

GUERRA Trump anuncia un "gran acuerdo" con Irán, pero mantiene bloqueo naval hasta la firma del pacto

El régimen iraní rechazó que el acuerdo preliminar que negocia con Estados Unidos vaya a firmarse este domingo como estimaba esta mañana el primer ministro de Pakistán, Shebhaz Sharif, sino que se cerrará "en los próximos días".

"Estamos más cerca que nunca de un acuerdo de paz. Con la probable finalización prevista para las próximas 24 horas, Pakistán se prepara para la firma electrónica del acuerdo de paz inmediatamente después, seguida de conversaciones técnicas la próxima semana", afirmó Sharif en la red social X.

Asimismo, el líder paquistaní agradeció "el compromiso continuo de Estados Unidos y de la República Islámica de Irán durante el proceso de negociación", al tiempo que expresó el reconocimiento a los aliados de la región por su respaldo, mostrando su confianza en que este pacto constituirá una paz duradera.

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Podría firmarse "en los próximos días"

Este inminente avance llega después de que el propio Sharif confirmara esta misma madrugada que ya se había alcanzado un "texto definitivo y consensuado" entre Washington y Teherán.

No obstante, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó este sábado que el memorando de entendimiento con Estados Unidos no se firmará mañana, tal y como anunció Pakistán,

“Debemos esperar a conocer la fecha exacta de la firma del memorando de entendimiento; aunque no será mañana, no se puede descartar que tenga lugar en los próximos días”, dijo Bagaei en unas declaraciones recogidas por la agencia oficial IRNA.

Irán afirma que el acuerdo permitiría liberar fondos iraníes congelados y poner fin a las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano, mientras que Estados Unidos asegura que se reabriría el estrecho de Ormuz y se sentarían las bases para desmantelar el programa nuclear iraní.

Irán continúa ataques

El Ejército de Estados Unidos anunció el derribo en las últimas horas de varios aviones iraníes no tripulados con carga explosiva que iban dirigidos contra el tránsito comercial del estrecho de Ormuz.

En un comunicado publicado este sábado a primera hora, el Mando Central del Ejército de EEUU informó haber "interceptado" todos los drones y que "el tráfico marítimo" sobre el estrecho no se ha visto alterado.

"Irán lanzó múltiples drones de ataque unidireccionales en un intento por golpear buques comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz", publicó en X el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que supervisa las operaciones en la región.

CENTCOM informó en que el estrecho "permanece abierto al tránsito".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CENTCOM/status/2065608055790637301&partner=&hide_thread=false Iran launched multiple one-way attack drones in an attempt to strike commercial ships transiting the Strait of Hormuz. U.S. forces have downed all of them in recent hours as traffic flow through the strait continues unimpeded. The international trade corridor remains open for… — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 13, 2026

Alerta a buques

Más tarde, el centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), vinculado a la Armada británica, informó del impacto de un proyectil contra un petrolero muy cerca del estrecho de Ormuz, a unas seis millas náuticas al este de Omán.

"Se informa del impacto de un proyectil desconocido en la amura de babor (parte delantera izquierda del buque). La tripulación está bien y no hay impacto medioambiental", indicó el UKMTO en un comunicado que cita a autoridades militares.

El petrolero continúa navegando con su rumbo previsto y las autoridades están investigando lo ocurrido. "Se aconseja a los buques navegar con cautela e informar de cualquier actividad sospechosa", señaló.

Estos hechos ocurren en un día de renovado optimismo sobre la posible firma de un acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán para consolidar un alto el fuego que serviría de marco a un mínimo de dos meses de negociaciones de paz, a tenor de las señales mandadas ayer por la mediación paquistaní.

FUENTE: Con información de EFE/ Europa Press / AFP