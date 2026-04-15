miércoles 15  de  abril 2026
MOTORES

Patrón de la Fórmula 1 exige a los pilotos "respetar" a un deporte que les hace ricos y famosos

Stefano Domenicali, jefe máximo de la Fórmula 1, ha tenido que lidiar con varias críticas por parte de los pilotos debido a la nueva reglamentación

El piloto británico Oliver Bearman, de Haas, en acción durante el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 en el circuito de carreras Suzuka International Racing Course en Suzuka, Japón, el 29 de marzo de 2026.

El piloto británico Oliver Bearman, de Haas, en acción durante el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 en el circuito de carreras Suzuka International Racing Course en Suzuka, Japón, el 29 de marzo de 2026.

EFE / EPA / FRANCK ROBICHON
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARÍS.- El patrón de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, exigió este miércoles a los pilotos, sobre todo al campeón neerlandés Max Verstappen, que "respeten a un deporte" que les ha convertido en ricos y famosos.

Las declaraciones del director general de la máxima categoría del automovilismo responden a frecuentes y recientes cuestionamientos de los pilotos sobre las nuevas reglas en carrera para los monoplazas de motor híbrido.

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"Les dije: 'Escuchen chicos, no olviden que lo que hacemos es posible porque juntos hicimos las cosas bien'", dijo en una entrevista en video para el portal Autosport.

"Así que respeten a un deporte que nos dio a todos una oportunidad única de madurar, de ganar mucho dinero y de tener una personalidad conocida en todo el mundo que no tendrían en otros deportes", agregó.

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La Federación Internacional del Automóvil (FIA) ha impuesto esta temporada una nueva normativa, especialmente sobre motores híbridos 50/50 eléctricos y térmicos, con el fin de favorecer los adelantamientos y mejorar el espectáculo.

Pero el paddock se muestra dividido: el cuádruple campeón del mundo Verstappen los compara con el videojuego Mario Kart y con una "Fórmula E (eléctrica) con esteroides".

El neerlandés de 28 años, que no suele morderse la lengua, arremetió contra su monoplaza Red Bull "imposible de conducir", amenazó con abandonar la F1 y abrió la puerta a las carreras de resistencia.

"Nunca debemos olvidar cuál es la joya de nuestro deporte y que debemos protegerla", advirtió el dirigente italiano de la muy próspera Fórmula 1.

"Con Max hemos hablado en muchísimas ocasiones", explicó Domenicali. "Entiendo lo que quiere decir y él tiene una visión global de las cosas (...) No quiero caer en la trampa de los antagonismos, no va conmigo".

"Su voz tiene peso"

También consideró que Verstappen era "el mejor piloto", cuya "voz debe ser obviamente escuchada. Pero también sabe que su voz tiene peso. Y debe tenerlo en cuenta porque algunas personas a veces pueden interpretarla mal", advirtió.

El mundo de la F1 aprovecha la doble cancelación en abril de los GP de Baréin y Arabia Saudí, debido a la guerra en Oriente Medio, para debatir ajustes en las normas de carrera con los motores híbridos.

En particular, se debate sobre la gestión de la energía eléctrica y las diferencias de velocidad entre los coches durante los adelantamientos y las frenadas.

La próxima cita del Mundial tendrá lugar el fin de semana del 1 de mayo en el GP de Miami.

FUENTE: AFP

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