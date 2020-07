ESCUCHA los mejores shows de deportes a través de UNANIMO Deportes Radio. DALE CLICK AQUÍ

El final de Laliga nos dejó además de un Real Madrid campeón un claro mensaje de Zidane al jugador galés, quien no fue convocado ni siquiera para disputar el último partido de liga de los blancos.

A pesar de que quedaba una vacante para cerrar la convocatoria, el técnico francés decidió prescindir del extremo galés. Ante esta situación, todo hacía indicar que el jugador no continuaría en el club blanco la próxima temporada, pero nada más lejos de la realidad.

El agente del futbolista, Jonathan Barnett, en la entrevista con la BBC una vez terminada la liga española insistió que su cliente no se moverá de la capital española.

“Zidane no quiere jugar con él. Bale es tan bueno como el resto de sus compañeros, pero es una decisión de Zidane. No hay odio y Bale no intenta sobrevivir a Zidane. Él está entrenando bien cada día, pero Zidane, que ha tenido éxito, no lo pone”, dijo el agente.

Barnett fue contundente, pero no alcanzó el nivel del verano pasado cuando llegó a insinuar que Zidane era “un desagradecido”.

El agente británico señaló también que el conjunto blanco pierde sin el galés en el terreno de juego. “Es una gran pérdida que no esté en el equipo, pero no se va a marchar”, aseguró.

Bale será uno de los nombres señalados durante esta ventana de mercado de fichajes, pero el galés cobra 17 millones anuales, una ficha que pocos clubes están dispuestos a asumir.

Por otro lado, el galés tampoco parece por la labor de rebajar sus pretensiones salariales, por lo que el ‘culebrón’ Bale pinta para largo.

