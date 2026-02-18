El nuevo embajador de EEUU en España presenta cartas credenciales ante el rey Felipe VI

El Rey Felipe VI recibe la Carta Credencial del nuevo embajador de los Estados Unidos de América, Benjamín León JR., en el Palacio Real de Madrid, a 18 de febrero de 2026, en Madrid (España). El Rey recibe hoy las Cartas Credenciales de los nuevos embajadores de Haití, Japón, Malasia, Grecia, Uruguay, Bulgaria y Estados Unidos.

MADRID. - El nuevo embajador de Estados Unidos en España , Benjamín León Jr., presentó este miércoles sus cartas credenciales ante el rey Felipe VI en la tradicional ceremonia que se celebra en el Palacio Real y a la que asistió el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Las cartas credenciales son el documento que acredita a un embajador extranjero como representante y máxima autoridad diplomática de otro país en España.

El cargo de embajador estadounidense en España permanecía vacante desde julio de 2024, cuando la dominicana-estadounidense Julissa Reynoso dejó el puesto tras algo más de dos años en el mismo.

Benjamín León Jr., empresario de 81 años y de origen cubano, llegó este lunes a Madrid y al día siguiente se reunió con el ministro español de Asuntos Exteriores, con quien abordó la agenda bilateral.

Un encuentro tras el que el Ministerio destacó "las sólidas relaciones" que mantienen ambos países y confió en seguir estrechándolas.

León llega a la embajada en un momento de tensiones entre Europa y Washington y también con España, sobre todo por la negativa del Gobierno a aumentar hasta el 5 % del PIB su presupuesto en defensa, lo que ha generado roces con la Administración de Donald Trump.

Además del embajador estadounidense, Felipe VI recibió también las cartas credenciales de Wooldy Edson Louidor, embajador de Haití; Hiroshi Yamauchi, de Japón; Haznah Binti md Hashim, de Malasia; Apostolos Baltas, de la República Helénica; de Bernardo Greiver del Hoyo, de Uruguay, y Todor Stoyanov, de Bulgaria.

Una vez que se presentaron por separado en la Cámara Oficial del Palacio Real, el monarca mantuvo una reunión con cada embajador en otra sala para intercambiar impresiones sobre el estado de las relaciones bilaterales, encuentros en los que participó también Albares.

Los siete nuevos embajadores llegaron al Palacio Real en carrozas de caballo de época, una tradición única en el mundo que se remonta al siglo XVIII, en una ceremonia que se ha mantenido prácticamente intacta desde entonces. EFE

