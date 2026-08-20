jueves 20  de  agosto 2026
BÉISBOL

Grandeliga venezolano pone en duda su participación con Leones del Caracas

El careta venezolano, prospecto 65 de MLB en 2025, se mantiene en conversaciones con la gerencia melenuda y se esfuerza para que sus abuelos lo vean jugar como profesional

Moisés Ballesteros, grandeliga venezolano

Moisés Ballesteros, grandeliga venezolano

AFP
Diario las Américas | REYES UREÑA
Por REYES UREÑA

Sus padres ya lo han visto jugar en Grandes Ligas. Sus abuelos, no. Y esa deuda pendiente es, quizás, la razón más poderosa por la que Moíses Ballesteros intente debutar con los Leones del Caracas en la venidera campaña de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Sin embargo, el ahora jugador de los Angelinos de Los Ángeles —que llegó vía cambio desde los Cachorros de Chicago— dice que aunque hay conversaciones con la directiva melenuda, “hay ciertas posibilidades de que no” se dé su debut en Venezuela.

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“Más que todo (quiero jugar) para que me vea mi abuela y mi abuelo, nunca me han podido ver jugar en Grandes Ligas y creo que ese sería un gran orgullo para mí”, confiesa el tequeño, que el día de su debut en las mayores (13 de mayo de 2025) pudo contar con la presencia de sus padres en Wrigley Field.

“Esa fue la primera vez que vinieron a Estados Unidos y fue la primera vez que me vieron jugar”, dijo el corpulento receptor, ahora compañero de Mike Trout.

Llegada a Los Ángeles

El pasado 3 de agosto, el celular de Moíses sonaba constantemente. Su papá, cuenta el pelotero, trataba de comunicarse para saber qué estaba pensando.

“Estaba en mi casa y mis papás estaban escribiéndome, escribiéndome, yo no había visto el teléfono hasta que vi la llamada de mi agente”, siguió. “Quedé impactado, quedé en shock y nada, no me lo creía hasta que llegué aquí”.

Los Cachorros le dieron 1,2 millones de dólares en el proceso de firmas internacionales del 2021 y el año pasado había sido catalogado como el prospecto 65 de toda el sistema de Grandes Ligas.

La sorpresa del canje de Ballestero, sin embargo, lo lleva ahora a una nueva etapa en su incipiente carrera en las mayores: compartir clubhouse con Mike Trout.

“Mira, impresionante, de verdad, él es una persona que cualquiera puede tomar como un ejemplo a seguir. Y a pesar de todos los años que tiene, siempre sigue siendo la misma persona, el mismo compañerismo nunca cambia y de verdad que es súper buena persona”, comenta Ballesteros, que antes del juego de este jueves 20 de agosto entre los Angelinos y los Astros de Houston, bateaba para .204, un porcentaje de embasado de .278, un slugging de .320 y un OPS de .599.

Este año, en apenas 73 juegos, había conectado 6 jonrones y remolcado 11 carreras. En Chicago vio su tiempo de juego diezmado, pero Moíses Ballesteros se mantiene enfocado para quedarse en las mayores con su nuevo equipo, pero sin olvidar lo que enseñan en el béisbol infantil: disfrutar.

“Siento que cuando uno trata de hacer las cosas mejor, todo sale mal. Creo que lo mejor es salir a divertirse, salir a hacer lo que uno sabe y nunca desconfiar de las habilidades que uno tiene”.

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