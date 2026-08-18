martes 18  de  agosto 2026
ARTES VISUALES

byJuano: el primer venezolano en dirigir un programa de fotografía de lujo por Alemania

Del 1 al 8 de septiembre de 2026, el barco más reciente de Emerald Cruises navegará una ruta circular desde Mainz con ocho ejercicios fotográficos liderado por un fotógrafo venezolano

El fotógrafo venezolano byJuano.

El fotógrafo venezolano byJuano.

Cortesía/byJuano
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Ocho días de navegación por dos de los ríos más fotografiados de Europa serán el escenario de una experiencia que combina el viaje de lujo con una escuela de fotografía en movimiento. Del 1 al 8 de septiembre de 2026, byJuano se embarcará como instructor de fotografía a bordo del Emerald Astra para acompañar a los pasajeros del itinerario Legendary Rhine & Moselle de Emerald Cruises, en una ruta que parte y regresa a Mainz tras recorrer Rüdesheim, Bernkastel-Kues, Trier, Cochem y Koblenz. Con esta travesía se convierte en el primer fotógrafo venezolano en dirigir un programa de fotografía embarcado en un crucero fluvial en territorio alemán.

Son ocho días y siete noches de navegación continua entre viñedos en pendiente, castillos medievales y ciudades con más de dos mil años de historia. Trier, fundada por los romanos, conserva algunos de los vestigios imperiales mejor preservados al norte de los Alpes; Bernkastel-Kues y Cochem figuran entre los pueblos más fotografiados del continente, con sus casas de entramado de madera y fortalezas asomadas al valle. Es, en esencia, un itinerario construido sobre imágenes, y esa es precisamente la premisa del programa que byJuano suma al viaje.

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Legendary Rhine & Moselle de Emerald Cruises.

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Programa

Durante la travesía, el programa byJuano opera como una capa adicional sobre la experiencia estándar del barco: workshops, actividades fotográficas diarias y sesiones de revisión de imágenes que se integran al ritmo de la navegación. Los participantes acceden a ocho ejercicios fotográficos diseñados específicamente para cada destino del itinerario, dos series fotográficas continuas que se desarrollan a lo largo de todo el viaje, sesiones de revisión grupales diarias y un asistente de inteligencia artificial disponible las veinticuatro horas para resolver consultas técnicas y dudas sobre los ejercicios asignados. El formato está pensado para fotógrafos de todos los niveles, desde quienes trabajan únicamente con el teléfono hasta usuarios avanzados con equipo profesional.

La ciudad Bernkastel-Kues en Alemania.

La ciudad Bernkastel-Kues en Alemania.

El escenario de esa experiencia es el Emerald Astra, la incorporación más reciente a la flota de Emerald Cruises y el décimo barco de la serie Star-Ship. Bautizado en Ámsterdam en mayo de 2026, el Astra fue concebido para reflejar la elegancia de los superyates de lujo de la línea, con un exterior de vidrio gris tintado y capacidad para 180 pasajeros atendidos por 52 tripulantes. Su diseño interior incluye colaboraciones con casas como Missoni y Freifrau, instalaciones de arte desarrolladas en alianza con galerías europeas y mejoras en cubierta que suman una nueva terraza con mobiliario renovado y lavandería gratuita para los pasajeros. A bordo también funcionan una piscina que se transforma en cine nocturno, múltiples opciones gastronómicas, sun deck y spa.

El Legendary Rhine & Moselle es una de las rutas más aclamadas del catálogo de Emerald Cruises y opera como experiencia exclusiva para adultos, con actividades incluidas. El formato boutique —grupos reducidos, itinerarios de inmersión cultural y comodidad premium— está dirigido a viajeros que buscan algo distinto al turismo convencional, un perfil que coincide con el del público al que apunta el programa fotográfico que será el plato fuerte de este crucero en donde el talento del venezolano será el protagonista. Para más información, puede encontrarla en byjuano.com o @byjuano en Instagram.

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