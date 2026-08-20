A sus 46 años, Ronaldinho regresa en busca de "un gol 300"

El legendario jugador brasileño Ronaldinho saluda a los fanáticos durante su presentación oficial con el Ravenna FC, el 20 de agosto de 2026.

RÁVENA.- Ronaldinho , leyenda del fútbol brasileño, tratará a sus 46 años de marcar "un gol 300" con el Ravenna, ambicioso club de la 3ª división italiana en el que realiza su inesperado regreso a los terrenos de juego, explicó este jueves el ex del FC Barcelona.

"Estoy muy feliz de estar aquí junto a amigos, tenemos un equipo para hacer algo bueno", declaró el Balón de Oro 2005 durante su presentación oficial en una playa de Rávena (noreste), en una rueda de prensa reservada a algunos medios escogidos por el club y el entorno del jugador.

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"¿Si me verán jugar? No lo sé, solo el entrenador lo sabe. Volver a encontrarme con Italia es hermoso, estoy aquí para ayudar a mis compañeros a ganar", continuó Ronaldinho, que llegó a la costa del Adriático en un jet privado a mediodía, según declaraciones recogidas por la Gazzetta dello Sport.

"Como pueden ver, estoy en forma, me siento bien (...). Si pudiera marcar mi gol número 300, sería aún más bonito", añadió el exjugador del París SG (2001-03), del FC Barcelona (2003-08) y del AC Milan (2008-11).

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Ronaldinho, proclamado campeón del mundo con Brasil en 2002 y convocado en 97 ocasiones (33 goles) con la camiseta de la Seleção, disputó su último partido oficial en septiembre de 2015 con el club brasileño Fluminense.

Al término de una larga ceremonia, Ronaldinho, con una gorra blanca en la cabeza y luciendo unas enormes gafas de sol, terminó subiendo al escenario para saludar a sus nuevos compañeros y posar junto a sus dirigentes con una camiseta blanca a su nombre con el número 10.

Tiene previsto participar en un entrenamiento abierto al público el viernes.

El Ravenna terminó en 3ª posición del Grupo B del último campeonato de Tercera División y aspira a regresar a la Serie B, en la que no compite desde 2008.

América contrata a delantero colombiano

El América de México anunció este jueves como nuevo refuerzo al delantero colombiano Miguel "El Colibrí" Borja, que en el plantel de las Águilas se reencontrará con el mediocampista brasileño Raphael Veiga, su excompañero en Palmeiras.

El atacante llega a las Águilas avalado por seis títulos de goleo: dos en la liga de Colombia, uno en el campeonato Paulista, otro en la Copa de la Liga de Argentina, uno en la Copa Sudamericana y otro en la Copa Libertadores.

"¡Águilas, llegué!", dijo Borja en un video publicado por el América en redes sociales, donde se le ve con la camiseta del club azulcrema.

FUENTE: AFP