jueves 20  de  agosto 2026
DEPORTES

Estrella de la NBA consigue un nuevo contrato multimillonario

El veterano y polémico James Harden, de 37 años de edad, llegó a un acuerdo por tres campañas y 97 millones de dólares con los Cavaliers de Cleveland de la NBA

El veterano James Harden, de los Cavaliers de Cleveland en la NBA, durante un partido contra los Pistons de Detroit, el 13 de mayo de 2026.

El veterano James Harden, de los Cavaliers de Cleveland en la NBA, durante un partido contra los Pistons de Detroit, el 13 de mayo de 2026.

GREGORY SHAMUS / GETTY IMAGES / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

LOS ÁNGELES.- El veterano James Harden extendió su contrato con los Cavaliers de Cleveland por las próximas tres temporadas con un salario de 97 millones de dólares, avanzaron este jueves medios estadounidenses.

La "Barba", que cumplirá 37 años la próxima semana, aterrizó el pasado febrero en Cleveland en un traspaso desde los Clippers de Los Ángeles.

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Sus primeros playoffs con los "Cavs" concluyeron con una dura eliminación ante los Knicks de Nueva York en la final de la Conferencia Este por un rotundo balance de 4-0.

Harden, que firmó 20,5 puntos y 7,7 asistencias en 26 partidos de fase regular, bajó sus prestaciones en las eliminatorias hasta los 19,2 puntos, con una estadística de 41% en tiros de campo y 29,9% en triples y una desastrosa media de 4,7 pérdidas de balón.

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A pesar de este decepcionante rendimiento y de su edad, Cleveland redobla su apuesta por el escolta al entregarle un lucrativo contrato de tres temporadas, con una opción de jugador para quedar libre en el tercer año, según reportaron ESPN y The Athletic.

A finales de junio, Harden renunció a ejecutar su opción de renovar por una temporada a cambio de 42,3 millones de dólares para darle a los Cavaliers una mayor flexibilidad salarial en su intento de fichar a LeBron James, quien acabó decantándose por los 76ers de Filadelfia.

Elegido en 11 ocasiones para el All Star y tres veces máximo anotador de la NBA, Harden fue el último jugador estadounidense en ganar el premio MVP (Jugador Más Valioso) en la campaña 2017-2018.

Duplantis se impone

El astro sueco de salto con garrocha, Armand Duplantis, se impuso este jueves en la reunión de Liga de Diamante de Lausana (Suiza), con un salto de 6,21 metros que decidió un emocionante duelo con su rival griego Emmanouil Karalis.

Delante de más de 5.000 espectadores, sobre un pasillo de salto provisional a orillas del lago Lemán, el doble campeón olímpico logró su mejor marca de la temporada desde su primer intento, mientras que Karalis tuvo que conformarse con 6,16 m en su segundo intento.

FUENTE: AFP

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