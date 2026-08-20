Lewis Hamilton asegura que está en su "mejor forma" tras las vacaciones

EI piloto británico Lewis Hamilton, de Ferrari, celebra en el podio luego de ganar el Gran Premio de Cataluña en la Fórmula 1, el 14 de junio de 2026.

ZANDVOORT.- El británico Lewis Hamilton , siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 , afirmó este jueves no haber estado "nunca en tan buena forma" a su regreso de vacaciones en 20 años de carrera.

El piloto de Ferrari , que a los 41 años es también un exitoso empresario en la moda y el ocio, se encuentra en la pelea por ganar una octava corona mundial.

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Luego de una primera temporada catastrófica en Ferrari, la superestrella del automovilismo vive un renacimiento con la escudería italiana: es segundo en la general del Mundial, a 50 puntos de Kimi Antonelli.

El prodigio italiano, su sustituto en Mercedes, cumplirá 20 años el martes.

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"Nunca he tenido unas vacaciones de verano así en todos los campeonatos del mundo" disputados, contó Hamilton a los periodistas en la víspera de la reanudación de la temporada de F1 en los Países Bajos, en el circuito de Zandvoort, a orillas del mar del Norte.

El piloto, que según la prensa rosa mantiene una relación con Kim Kardashian, confesó que normalmente aprovechaba la pausa estival de la F1 para "ir de fiesta y hacer otras cosas".

Pero este año "aproveché la oportunidad para subir el listón y entrenarme durante tres semanas", apuntó.

Tanto que "nunca había estado tan en forma al volver de las vacaciones de verano en 20 años", aseguró, a modo de advertencia para todos sus rivales que tienen diez, quince y veinte años menos.

Colombia anuncia serie de amistosos

La selección de fútbol de Colombia anunció este jueves tres partidos amistosos contra México, Paraguay y Perú, que tendrán lugar en la ventana internacional de septiembre y octubre en Estados Unidos.

Serán los primeros encuentros de los cafeteros tras ser eliminados en penales por Suiza en octavos de final del Mundial de 2026.

La tricolor se medirá con México el 26 de septiembre en Baltimore. El Tri cayó en octavos ante Inglaterra en la Copa del Mundo que coorganizó con Estados Unidos y Canadá.

Luego, en octubre, Colombia chocará el día 2 en Nueva Jersey contra Paraguay. La Albirroja fue eliminada por Francia en la ronda de los 16 mejores de Norteamérica 2026.

Los colombianos cerrarán su gira estadounidense ante Perú el 6 en Miami, según un comunicado de la federación nacional.

Los incas no participaron en la pasada cita mundialista.

Los amistosos serán también los primeros partidos desde que el entrenador argentino Néstor Lorenzo renovó su contrato como DT de Colombia, que culminaba al término del pasado Mundial.

FUENTE: AFP