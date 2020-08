Grandes Ligas: Jeter dice que es imposible saber dónde se infectó el primer jugador

Saber quién fue el primero o dónde es una misión imposible. Sin embargo, Dereck Jeter, CEO del equipo, espera que lo que pasó en la organización sirva como ejemplo para el resto de las franquicias, así como para el público en general.

"Espero que la gente vea lo que nos pasó y lo use como una advertencia para ver qué tan rápido se puede propagar si no está siguiendo los protocolos al 100 por ciento", dijo Jeter según reseñó AP.

Los Marlins han reportado -entre jugadores y personal- 21 casos positivos de coronavirus y para Jeter no hay una explicación concreta.

don marringly marlins miami ap.jpg El manager de los Miami Marlins, Don Mattingly, se asoma desde el banquillo durante la octava entrada de un juego de béisbol contra los Filis de Filadelfia, el sábado 25 de julio de 2020 en Filadelfia. AP/Chris Szagola

"Todo el grupo que viajó y se puso demasiado cómodo", siguió uno de los dueño del equipo. "Los muchachos se rodeaban, se relajaban y bajaban la guardia. Se estaban reuniendo en grupos. No llevaban máscaras tanto como deberían; no estaban distanciados socialmente".

“Tuvimos un par de personas que abandonaron el hotel. Tuvimos muchachos que se fueron a tomar café, a comprar ropa. Un chico se fue a cenar a la casa de un compañero de equipo. No había otros invitados en el sitio. No hubo actividad. No había que pasar el rato en bares, clubes, ni correr por Atlanta ".

Los Marlins retomaran la temporada este marte contra los Orioles de Baltimore, pero el plan original tendrá que ser modificado, pues los jugadores marginados por el COVID-19 serán reemplazados por prospectos, junto con veteranos que la organización se apresuró a adquirir la semana pasada.

"A través de todo esto, nos gustaría que nuestra historia sea que perseveramos a través de esto, aprendimos de ello y seguimos adelante", dijo el mánager Don Mattingly, que mañana enviará a la lomita al venezolano Pablo López.