lunes 18  de  mayo 2026
Fútbol

Griezmann admite que irse al Barcelona fue “un error” en su emotiva despedida del Atlético

Griezmann se despidió del Atlético de Madrid admitiendo que irse al Barcelona fue “un error” y agradeciendo a Simeone por marcar su carrera.

El delantero francés del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, número 07, toma de la mano a sus hijos al abandonar el terreno de juego tras la ceremonia de despedida posterior al partido de la liga española entre el Club Atlético de Madrid y el Girona FC en el estadio Metroplitano de Madrid el 17 de mayo de 2026.

El delantero francés del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, número 07, toma de la mano a sus hijos al abandonar el terreno de juego tras la ceremonia de despedida posterior al partido de la liga española entre el Club Atlético de Madrid y el Girona FC en el estadio Metroplitano de Madrid el 17 de mayo de 2026.

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Antoine Griezmann vivió una noche cargada de emoción en el estadio Metropolitano durante su despedida de la afición de Atlético de Madrid. El delantero francés, que continuará su carrera en Orlando este verano, reconoció que uno de los peores errores de su trayectoria fue marcharse al FC Barcelona en 2019.

“Sé que muchos de ustedes me han perdonado, pero se lo digo otra vez: lo siento. No me daba cuenta de todo el cariño que tenía aquí, era muy joven. Cometí un error, lo he pensado mucho”, confesó Griezmann entre lágrimas sobre el césped del Metropolitano.

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El francés también tuvo palabras muy especiales para su entrenador Diego Simeone, a quien señaló como la figura más importante de su carrera deportiva.

“Gracias a ti pude convertirme en campeón del mundo, gracias a ti pude sentirme como el mejor jugador del mundo. Te debo muchísimo y ha sido un orgullo pelear por ti en el campo”, declaró el atacante de 35 años.

Griezmann agradeció además a sus compañeros, empleados del club, aficionados y a su esposa Erika durante un homenaje marcado por la emoción. Aunque reconoció que no pudo conquistar una Liga ni una Liga de Campeones con el Atlético, aseguró que el cariño recibido “vale mucho más”.

Considerado uno de los futbolistas más importantes de la historia rojiblanca, Griezmann deja el club como máximo goleador histórico del Atlético de Madrid con 212 tantos. Además, el domingo disputó su partido número 500 de Liga con la camiseta colchonera.

Su salida rumbo a Estados Unidos pone fin a una etapa histórica en el Atlético, marcada por títulos, liderazgo y una conexión especial con la afición, incluso después de su polémico paso por Barcelona.

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