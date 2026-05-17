domingo 17  de  mayo 2026
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Cristiano Ronaldo sufre otra decepción con Al Nassr tras caer en final asiática

El Al Nassr cayó 1-0 en casa ante el Gamba Osaka en la final de la Liga de Campeones de Asia 2 y Cristiano Ronaldo sigue sin ganar títulos con el club saudí

El portugués Cristiano Ronaldo hace un gesto en el campo durante un partido entre su Al Nassr y el Al-Fateh, el 26 de enero de 2025.

El portugués Cristiano Ronaldo hace un gesto en el campo durante un partido entre su Al Nassr y el Al-Fateh, el 26 de enero de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

RIAD.- Cristiano Ronaldo sufrió el sábado una nueva decepción por segunda vez en una semana, después de que su club saudí, el Al Nassr, cayera 1-0 en casa ante el Gamba Osaka en la final de la Liga de Campeones de Asia 2.

La espera de Ronaldo por el primer título desde su llegada al fútbol saudí en 2023 se prolongó tras el triunfo del conjunto japonés, que resistió el dominio ofensivo del equipo local durante la segunda parte.

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Ante 26.000 aficionados en el Estadio de la Universidad Rey Saud, el Al Nassr partía como favorito para conquistar el torneo continental de segunda categoría, equivalente a la Europa League de la UEFA.

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Sin embargo, el Gamba Osaka golpeó primero y marcó el único gol del encuentro en el minuto 29, cuando Deniz Hummet aprovechó un pase en profundidad de Issam Jebali y definió desde el borde del área.

"Nos habíamos preparado bien, pero ellos fueron muy rápidos y nos sorprendieron", declaró el entrenador portugués del Al Nassr, Jorge Jesús.

"Durante los primeros 30 minutos no estuvimos a nuestro mejor nivel, pero después dominamos el partido. Solo tuvieron una oportunidad y la aprovecharon para marcar".

A principios de semana, el delantero portugués ya había visto frustrada otra opción de título en la liga saudí, cuando un autogol en el tiempo añadido del portero Bento privó al Al Nassr de una victoria clave ante el Al Hilal.

Una victoria habría asegurado el primer título nacional saudí para el luso, quien luego sufrió más agonía en Riad.

Nueva oportunidad

"El sueño está cerca", escribió el miércoles el delantero de 41 años en X a sus 107,5 millones de seguidores, después de que su equipo estuviera a segundos de la gloria del título de liga.

El Al Nassr está dos puntos por delante del Al Hilal a falta de un partido y puede sellar el título en casa ante el Damac el jueves.

"No hemos conseguido lo que queríamos aquí [en Riad], pero nos queda una final más, el título de la Liga Profesional de Arabia Saudita, que es muy importante para nosotros", dijo Jesús.

El Al Hilal juega su último partido como visitante ante el Al Fayha esa misma noche.

FUENTE: AFP

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