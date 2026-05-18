lunes 18  de  mayo 2026
Baloncesto

Shai Gilgeous-Alexander gana su segundo MVP consecutivo y sigue dominando la NBA

Shai Gilgeous-Alexander ganó el MVP de la NBA 2025-26 con Oklahoma City Thunder, superando a Nikola Jokic y Victor Wembanyama

Shai Gilgeous-Alexander #2 de los Oklahoma City Thunder dribla el balón contra Los Angeles Lakers en el cuarto partido de la segunda ronda de los playoffs de la Conferencia Oeste de la NBA en el Crypto.com Arena

Shai Gilgeous-Alexander #2 de los Oklahoma City Thunder dribla el balón contra Los Angeles Lakers en el cuarto partido de la segunda ronda de los playoffs de la Conferencia Oeste de la NBA en el Crypto.com Arena

Luke Hales/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Shai Gilgeous-Alexander continúa consolidándose como la gran figura de la NBA. La estrella de Oklahoma City Thunder fue nombrada este domingo como el Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada 2025-26, consiguiendo el galardón por segundo año consecutivo.

El anuncio fue realizado por el legendario Steve Nash durante la transmisión previa al Juego 7 entre los Detroit Pistons y los Cleveland Cavaliers. De esta manera, Gilgeous-Alexander se une a Nash como los únicos jugadores canadienses en conquistar el premio al MVP de la NBA.

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El base del Thunder superó en la votación al serbio Nikola Jokic, de los Denver Nuggets, y al francés Victor Wembanyama, figura de los San Antonio Spurs.

Gilgeous-Alexander tuvo otra temporada espectacular con un promedio de 31,1 puntos por partido, quedando solo por detrás de Luka Doncic, estrella de Los Angeles Lakers, en la carrera por el título de anotación.

Además de sus números individuales, el canadiense viene de liderar a Oklahoma City al primer campeonato de la franquicia desde su llegada a la ciudad. Con este nuevo reconocimiento, se convierte en el 14.º jugador en la historia de la NBA en ganar el MVP en temporadas consecutivas.

El premio también extiende el dominio internacional en la NBA. La liga suma ya ocho temporadas seguidas con un ganador nacido fuera de Estados Unidos. El último estadounidense en conquistar el MVP fue James Harden en 2018.

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