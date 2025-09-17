Guardiola descarta al Manchester City como favorito en la Champions

LONDRES.- Pep Guardiola descartó al Manchester City como uno de los favoritos a conquistar la Liga de Campeones, antes de su estreno en la máxima competición europea contra el Nápoles el jueves.
El entrenador español Pep Guardiola, campeón del torneo en 2023, ha visto cómo su equipo se ha sumergido en una racha compleja en tiempos recientes
Los Citizens, campeones de la Champions en 2023, han sido asiduos participantes los últimos años en las rondas finales de la competición.
Aunque el año pasado, el conjunto inglés dijo adiós en el play-off de acceso a octavos, que perdió ante el Real Madrid.
Según las casas de apuestas, Liverpool, Barcelona, Arsenal y el vigente campeón París Saint-Germain figuran como los grandes favoritos para levantar la "Orejona".
Preguntado por si veía a su equipo como uno de los favoritos a conquistar la Champions, Guardiola respondió: "En principio no lo somos (favoritos). Simplemente tenemos que disfrutar el momento, el camino. Estamos contentos de estar aquí y sólo debemos concentrarnos en el partido de mañana, el partido que tenemos que jugar", añadió.
El técnico catalán se refirió también al regreso al Etihad del volante belga Kevin De Bruyne, con la camiseta del Nápoles, después de diez años defendiendo el escudo de los Skyblues. "Por supuesto, es agradable para él volver. Tengo ganas de verlo después del partido. No me sorprende lo bien que está jugando. Los jugadores de su nivel no necesitan adaptarse".
El París Saint-Germain femenino ha realizado una oferta por la estrella del Barcelona, Alexia Putellas, doble Balón de Oro (2021, 2022), con quien está en "negociaciones", confirmaron este miércoles a la AFP fuentes cercanas al club y a la jugadora.
"Hay negociaciones desde hace varios días", pero "bastante limitadas", precisó esta fuente, que confirmó las informaciones publicadas por varios medios españoles.
Estas negociaciones "no están cerradas" y "no es seguro" que se acabe realizando el fichaje de la futbolista, que tiene contrato con el Barça hasta junio de 2026 con opción de una temporada adicional.
FUENTE: AFP