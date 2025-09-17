miércoles 17  de  septiembre 2025
MÚSICA

Pablo Alborán presenta nuevo tema "KM0" y gira mundial

Además, Pablo Alborán celebrará el 23 de septiembre, un showcase abierto al público, se trata de una primera pincelada de todo lo que el artista tiene preparado

Pablo Alborán

Pablo Alborán

EUROPA PRESS
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El cantante Pablo Alborán ha presentado su séptimo álbum de estudio, KM0, al tiempo que ha anunciado una gira mundial que comenzará en mayo de 2026 y que recorrerá ocho ciudades españolas, como ha dado a conocer este martes en rueda de prensa.

En concreto, Alborán actuará en mayo de 2026 en Bilbao, la ciudad en la que comenzará su gira, para después visitar Barcelona, Madrid y Valencia. En el mes de junio, están previstos conciertos en Fuengirola, Murcia y Granada, y en julio, en A Coruña.

Anuel AA en los Latin American Music Awards 2023 en el MGM Grand Garden Arena
ESCENAS

Lo que presenta la escena en Miami esta semana
Cardi B. 
CELEBRIDADES

Cardi B confirma su cuarto embarazo

"Estoy muy emocionado de que podamos volver a encontrarnos en estos shows tan especiales. Muy pronto disfrutaremos juntos de toda mi música", ha declarado el artista durante la rueda de prensa, unas fechas que ha reconocido afronta "con mucha emoción, porque el público merece hacerles disfrutar de no pensar en el tiempo y devolverles la esperanza".

Sobre el álbum

Sobre su séptimo álbum de estudio, KM0, ha destacado que tiene: "mucha honestidad". "Es el volver al inicio de lo que es esencial para mi, la autenticidad en las letras y a la hora de cantar", ha asegurado.

"Siento un poco ese kilómetro cero a través de todas estas sensaciones, el volver al inicio de lo que es esencial para mí, que es obviamente la autenticidad a través de las letras y a la hora de cantar, sin pensar demasiado en todo lo que me rodea. Lo que se ha traducido en una total libertad para crear", ha apostillado.

Además, Pablo Alborán celebra el 23 de septiembre, a las 20.00 horas, un showcase abierto al público en la Puerta del Sol de Madrid, una primera pincelada de todo lo que el artista tiene preparado, que además será retrasmitido en directo vía TikTok.

Ese mismo día saldrá la preventa de su nuevo y esperado álbum KM0, coincidiendo con la venta general de entradas para su gira mundial. El primer single, Clickbait, verá la luz el próximo 7 de noviembre. Además de España, la primera fase de su Global Tour viajará por Portugal, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Perú y Brasil, con fechas previstas hasta 2027.

FUENTE: Europa Press

Temas
