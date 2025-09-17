Sin sorpresas, la Reserva Federal hace un mínimo recorte en la tasa referencial de interés

La Reserva Federal de Estados Unidos redujo sus tasas de interés de referencia el miércoles por primera vez este año, en un cuarto de punto (0.25%) como esperaba el mercado, debido a un mercado laboral más débil.

La Fed redujo la tasa de interés de referencia a 4-4,25% y prevé dos recortes adicionales este año.

Solo el nuevo gobernador de la Fed, Stephen Miran, cuyo nombramiento fue impulsado por el presidente Donald Trump -crítico de la Fed- votó en contra de esta decisión y buscó una reducción mayor de la tasa.

El comité monetario del Banco Central se mostró asimismo más optimista sobre el crecimiento de la economía estadounidense, que prevé en 1,6% este año frente al 1,4% que proyectaba en junio.

No hizo cambios en cuanto a sus expectativas de desempleo e inflación.

Freno de la Fed al avance económico

La decisión de la Fed tuvo lugar tras meses de fuertes presiones del presidente Trump para reducir las tasas en un contexto económico favorable para eso.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed, conformado por 12 miembros encargados de fijar las tasas, es el que aprueba o no las reducciones o aumentos.

El trabajo del presidente de la Fed, Jerome Powell, ha sido criticado de desde su primer mandato cuando la pandemia de COVID-19, cuando el propio presidente Trump en su primer período también tuvo que emplazarlo para que redujera a cero las tasas.

Después de eso, Powell prmitió durante el gobierno de Joe Biden que la inflación fuera la peor en los últimos 50 años, después de que estuvo un año y tres meses sin acometer acción alguna mientras los precios se disparaban mes tras mes.

Ahora, el presidente del Banco Central muestra las mismas cartas de ineptitud, razón por la cual Trump ha pedido su renuncia o su expulsión, sin ningún resultado hasta ahora. También ha solicitado la expulsión por corrupción de la gobernadora del FOMC Lisa Cook, acusada de fraude hipotecario.

FUENTE: Con información de AFP.