miércoles 17  de  septiembre 2025
Política exterior

Presidente Trump comienza su visita oficial en el Reino Unido

El presidente Donald J. Trump, acompañado de su esposa Melania en su segunda visita oficial al Reino Unido, pasará esta primera jornada junto a la familia real inglesa en Windsor, a menos de 40 km de Londres

El presidente de Estados Uniodos Donald J. Trump dialoga con el Rey Carlos III en el Palacio Real.

El presidente de Estados Uniodos Donald J. Trump dialoga con el Rey Carlos III en el Palacio Real.

AARON CHOWN/AFP
El presidente de Estados Unidos Dionald J. Trump junto al Rey Carlos III durante la ceremonia de recibimiento en el Palacio Real.

El presidente de Estados Unidos Dionald J. Trump junto al Rey Carlos III durante la ceremonia de recibimiento en el Palacio Real.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente estadounidense, Donald Trump, inició este miércoles su visita oficial a Reino Unido, en una jornada excepcional en el castillo de Windsor junto a la familia real británica.

Bajo un cielo gris, el mandatario y su esposa Melania fueron recibidos al bajar del helicóptero por los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, y los reyes Carlos III y Camila.

Varios productos en un carrito de compra en un supermercado de la cadena Publix.
ECONOMíA

Ventas minoristas en EEUU aumentan más de lo previsto en agosto
El dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de EEUU, Donald Trump.
GOBIERNO

EEUU señala a Nicolás Maduro como líder de una de las redes de cocaína más grandes del mundo

Trump pasará esta primera jornada de visita junto a la familia real inglesa en Windsor, a menos de 40 km de Londres.

El líder estadounidense dormirá dos noches en el castillo, una de las residencias oficiales de la monarquía británica.

En su segunda visita oficial a Reino Unido, después del viaje que hizo en 2019 en su anterior mandato, todos los actos serán a puerta cerrada para abordar temas de gran importancia en la política actual y las relaciones entre ambos países.

En la jornada final de su visita, el jueves, Trump y Melania irán a Chequers, a unos 70 km de la capital, para reunirse con Keir Starmer en la residencia oficial campestre del primer ministro británico.

Mientras el jueves le esperan conversaciones con Starmer a nivel económico y político, este miércoles Trump recibirá todo tipo de agasajos.

Ceremonia militar sin precedentes

Rodeado de un dispositivo de seguridad excepcional, contará con un espectacular despliegue de fasto real.

Una ceremonia militar de una magnitud sin precedentes incluirá a 1.300 miembros de las fuerzas armadas británicas.

El gobierno laborista de Starmer busca reforzar la histórica "relación especial" entre Londres y Washington.

"Carlos ha sido un amigo mío durante mucho tiempo, todos lo respetan y lo quieren", dijo Trump al llegar en helicóptero a Winfield House, la residencia del embajador estadounidense en Londres, donde pasó la noche antes de su traslado a Windsor.

Tras una salva real disparada desde el castillo y desde la Torre de Londres, Trump y Melania, junto a Carlos y Camila y Guillermo y Catalina participarán en una procesión en carruaje.

Tras un almuerzo privado con las dos parejas reales, Trump y Melania Trump depositarán flores en la tumba de la reina Isabel II, fallecida en septiembre de 2022, en la capilla de San Jorge del castillo.

Un desfile aéreo, que combinará aviones de combate británicos y estadounidenses, además de la patrulla acrobática 'Red Arrows', precederá a un banquete real con unos 150 invitados.

FUENTE: Con información de AFP.

