Pep Guardiola confirma que dejará el Manchester City y se tomará un largo descanso: "Está decidido"

“Sé que después de esta etapa en el City voy a parar, eso es seguro. Está decidido, más que decidido”.

Un retiro necesario: "Necesito enfocarme en mí"

El exentrenador del Barcelona y Bayern Múnich explicó que su decisión está motivada por una necesidad personal:

“No sé cuánto tiempo estaré parado, un año, dos, tres, cinco, diez, quince... Pero voy a dejar el fútbol porque necesito enfocarme en mí, en mi cuerpo”.

Guardiola ya había anticipado en mayo a ESPN que dejaría el City al final de su contrato, y esta vez confirmó que su sabático es irreversible.

El técnico más exitoso en la historia del Manchester City

Desde su llegada al club en 2016, Pep Guardiola ha conquistado 18 títulos, incluyendo:

6 Premier League

2 FA Cup

4 EFL Cup

1 UEFA Champions League

1 Supercopa de Europa

1 Mundial de Clubes

Sin embargo, la temporada pasada fue la primera sin trofeos desde su arribo, algo que también influyó en su decisión.

“Este año estuve cuatro o cinco meses escuchando en todos los estadios: ‘Te van a echar mañana’. No hay otra profesión donde 60.000 personas pidan que pierdas tu trabajo.”

Una temporada atípica y plagada de lesiones

Manchester City sufrió múltiples bajas durante la campaña, incluida la grave lesión de Rodri (rotura del ligamento cruzado anterior), Balón de Oro en 2024. El equipo:

Cayó temprano en la Champions League, su peor resultado europeo desde 201213.

Terminó tercero en la Premier League.

Perdió la final de la FA Cup.

A pesar de ello, Guardiola mantiene una visión realista:

“No ha sido tan mala. No terminamos duodécimos. Pero pasamos 13 o 14 partidos sin ganar, algo que nunca había pasado.”

guarddef.jpg El entrenador español del Manchester City, Pep Guardiola (der.), besa al defensa croata número 24 del Manchester City, Josko Gvardiol (izq.), al final del partido de la Premier League inglesa entre el Manchester City y el Brighton and Hove Albion en el Etihad Stadium en Manchester, noroeste de Inglaterra, el 15 de marzo de 2025. El Manchester City y el Brighton and Hove Albion empataron 2 - 2. AFP / Oli SCARFF

“Incluso cuando ganaba no sentía que fuéramos especiales, y ahora que no ganamos no me siento un fracasado."

Una caída necesaria para renacer

Guardiola considera que esta temporada servirá como punto de inflexión para el club:

“Hablo en nombre del City: ha sido muy saludable para nosotros. El éxito puede confundirte. Este año no ha sido así, pero creo que será muy bueno para los próximos cinco o diez años.”

También aseguró que espera un regreso fuerte del equipo:

“La próxima temporada haremos mejor las cosas.”

Lo que viene para el City

El Manchester City iniciará la temporada 202526 de la Premier League el 16 de agosto ante Wolves. Aunque Guardiola cumplirá su contrato hasta 2027, ya ha dejado claro que su etapa en los banquillos tendrá una pausa prolongada tras ese ciclo.