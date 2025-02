Guardiola reta al City a demostrar que sigue siendo "especial" ante el Real Madrid

El Manchester City acabó la primera fase en el puesto 22 de 36 equipos al ganar su último partido contra el Brujas, mientras que el vigente campeón acabó undécimo, también fuera de los ocho primeros clasificados, que obtuvieron el boleto directo para la eliminatoria de octavos de final.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Manchester City (@mancity)

Guardiola admitió que su equipo, campeón de la Champions en 2023, "ni siquiera estuvo cerca" de terminar en el Top 8.

El técnico destacó que el conjunto blanco parte con ventaja al disputar el encuentro de vuelta en el Bernabéu.

"Cuando terminas en el puesto 22 (de 24) no puedes pedir ningún favor, no puedes pedir nada que no hayas ganado", señaló Guardiola. "Siempre creo en lo que pasa en el fútbol, normalmente tienes que merecerlo y nosotros no lo merecimos", prosiguió.

Aún así, el técnico dijo que sigue confiando en su plantilla después de una década de éxito, a pesar de sus dificultades esta temporada.

El City ha ganado seis de los últimos siete títulos de la Premier League, incluidos los últimos cuatro seguidos, aunque actualmente está en el quinto lugar, a 15 puntos del líder Liverpool, que además cuenta con un partido menos.

"No voy a negar que confío en los jugadores que nos dieron una década increíble, a todos nosotros, ganando muchas cosas y jugando a un alto nivel, y sé de lo que somos capaces", afirmó Guardiola.

Nadie pierde la esperanza

Por su parte, el defensa portugués Ruben Dias cree que aún se puede lograr algo "bonito" esta temporada.

"Desde que estoy aquí, esta es quizás la temporada más difícil hasta ahora, pero creo firmemente que en el escenario más difícil aún se puede lograr algo bonito", recalcó el internacional luso.

"Sabemos que será difícil llegar hasta ahí, pero tenemos que creer en lo que tenemos en el vestuario. Con la confianza adecuada, podemos hacer cualquier cosa", aseveró.

El partido de vuelta de esta eliminatoria se disputará en el estadio Santiago Bernabéu el 19 de febrero. Los dos clubes se miden en la máxima competición europea por cuarta vez consecutiva, de momento con dos victorias para el Real Madrid (2022 y 2024) y una para el City (2023).

FUENTE: AFP