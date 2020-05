Halaand con mejor ritmo de gol que Cristiano y Messi

El tanto del pasado sábado fue el número 62 como profesional en apenas 106 partidos, en clubes.

Haaland, pretendido por el Real Madrid y el Barcelona, así como otros grandes de Europa, se proyecta como el heredero de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Pues, lo hecho por el noruego, al portugués le tomó 233 compromisos en tanto que al argentino 132 partidos, según reseña As.com.

Las carreras de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi –el primero con 35 años de edad y el segundo con 32- pronto llegarán a su final, por lo que el nombre de Haaland –que está próximo a cumplir 20 años en julio- pareciera – y no solo por anotar tras la reanudación post pandemia- que estará en la cúspide del fútbol si mantiene el ritmo arrollador que ha mostrado hasta ahora.

Eso sí, parece que por ahora Haaland no tiene ganas de ir a un cuarto país a enseñar sus habilidades futbolísticas y el Borussia, que lo firmó hasta 2024, tampoco pareciera interesado en soltarlo. A no ser que unos cuántos millones de euros hicieran cambiar la decisión.

"El comienzo aquí ha sido absolutamente fantástico y el club me ha ayudado mucho. No es fácil llegar a un sitio nuevo en medio de la temporada. Ya me siento como en casa", comentó Haaland a la revista especializada 'FourFourTwo', semanas atrás.

#BundesligaxFOX ¡Los goles de Haaland con Borussia Dortmund!

Los goles de Haaland

Bryne FK (Noreuga): no anotó

Molde FK (Noruega, tres temporadas): 20

Salzburgo (Austria, dos temporadas): 29

Borussia Dortmund (Alemania, temporada actual): 13