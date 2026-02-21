MLS sube el telón con Lionel Messi y su I ter Miami como el objetivo a vencer

El argentino Lionel Messi, capitán del Inter Miami, durante un partido del club.

Lionel Messi y su Inter Miami parten el sábado como máximos favoritos al bicampeonato en la MLS en el decisivo año del Mundial, la apuesta definitiva del fútbol por conquistar Estados Unidos.

La Copa del Mundo (11 de junio al 19 de julio) cerrará un círculo para la liga norteamericana (MLS), el gran legado del primer Mundial de Estados Unidos en 1994.

Aquella competición de diez equipos pioneros, jugando en estadios prestados, arranca su temporada 31 con una treintena de franquicias y miles de millones de dólares invertidos en canchas e instalaciones de primer nivel.

Considerada la liga de más rápido crecimiento en Norteamérica, más de 11 millones de espectadores asistieron el año pasado a la campaña de consagración del Inter de Messi.

El astro argentino, que en 2023 encontró al equipo en el pozo del certamen, estrenará la estrella de campeón el sábado en un escenario rebosante de glamur e historia, el Memorial Coliseum de Los Ángeles.

Sede de una tercera inauguración olímpica en 2028, tras las de 1932 y 1984, este recinto para 70.000 aficionados albergará el primer cara a cara en Norteamérica entre Messi y el astro surcoreano Son Heung-min, al frente del Los Angeles FC.

"Trasladar un partido de tal magnitud a un recinto tan emblemático refleja el momento que estamos viviendo", señaló el comisionado de la MLS, Don Garber. "Esperamos que sea el fin de semana inaugural con mayor afluencia de público en la historia de la liga".

Nuevas caras en año mundialista

La última vez que Messi visitó al LAFC en el torneo doméstico las gradas estuvieron repletas de celebridades como Leonardo Di Caprio, Liam Gallagher, LeBron James o el príncipe Enrique.

"Claramente está en otro nivel que el resto", dijo Son sobre La Pulga el viernes.

Sobre el césped, la MLS también dará la bienvenida a nuevas estrellas en la primera de las 34 jornadas de fase regular.

Casi a última hora se sumó el veterano capitán colombiano James Rodríguez, con el Minnesota United como insospechado destino y un contrato fugaz de rodaje para el Mundial.

La MLS, que quiere desterrar la imagen de torneo de retiro, luce con más orgullo la atracción de figuras menores de 30 años, como el ariete alemán Timo Werner, sorprendente fichaje del modesto San Jose Earthquakes.

El calendario de la temporada se verá impactado por el Mundial que organizan conjuntamente Estados Unidos, Canadá, también parte de la MLS con tres franquicias, y México.

La competición se detendrá durante siete semanas, entre el 25 de mayo y el 16 de julio, en las que siete de sus estadios hospedarán partidos mundialistas y grandes selecciones se concentrarán en sus instalaciones.

La primera Copa del Mundo con 48 equipos es el punto culminante de la sucesión de eventos asignados a Estados Unidos, como la Copa América de 2024 y el Mundial de Clubes de 2025, en el mayor esfuerzo por popularizar el "soccer" en el ultracompetitivo mercado norteamericano.

La MLS, que logró su propio hito seduciendo a Messi, quiere también capitalizar su presencia en el "centro del universo futbolístico", en palabras del comisionado Garber.

Todos contra Miami

Una vez concluido el Mundial, la MLS afrontará una recargada segunda mitad del año que incluye la Leagues Cup, el torneo conjunto con la liga mexicana, y los playoffs, que se extienden entre noviembre y diciembre.

Con la inigualable baza de Messi, actual MVP (Jugador Más Valioso) y máximo goleador, el Inter es el principal aspirante a revalidar el trofeo, lo que nadie consigue desde el LA Galaxy en 2012.

Javier Mascherano ya no tendrá a sus órdenes a Sergio Busquets y Jordi Alba, pero la directiva representada por David Beckham ha ejecutado numerosos movimientos para fortalecer y rejuvenecer el plantel, especialmente su línea defensiva.

Para el ataque, el Inter desembolsó unos 15 millones de dólares por el argentino-mexicano Germán Berterame, que probablemente asumirá el rol del veterano Luis Suárez.

"La sociedad de Germán con Leo se va a ir dando con el tiempo", manifestó Mascherano consultado por la AFP. "Los buenos jugadores se entienden con una mirada y no hace falta tanto tiempo para generar esa conexión".

Entre los aspirantes sobresale el LAFC con la demoledora dupla ofensiva que conforman Son y el gabonés Denis Bouanga.

El Vancouver Whitecaps del alemán Thomas Müller pretende ganarse otra oportunidad, tras la derrota en la final pasada, y el San Diego FC quiere subir el último escalón tras una temporada de debut de ensueño.

FUENTE: AFP