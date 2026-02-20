viernes 20  de  febrero 2026
Inter Miami, el club más valioso de la MLS: el impacto de Lionel Messi dispara su valoración

El Inter Miami alcanza una valoración récord y se convierte en el club más valioso de MLS. El impacto de Lionel Messi impulsa ingresos, fichajes y el nuevo estadio

Lionel Messi (izq.) posa con el trofeo junto al dueño del equipo, David Beckham, tras ganar la final de la MLS.

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El Inter Miami CF continúa rompiendo barreras dentro del fútbol norteamericano. Tras conquistar la MLS Cup y consolidar su crecimiento deportivo, el club de Florida se convirtió en el equipo más valioso de la Major League Soccer con una valoración récord de 1.450 millones de dólares, impulsado principalmente por la llegada de Lionel Messi.

Según el informe del medio especializado Sportico, la franquicia superó por primera vez al Los Angeles FC, que había liderado la clasificación durante los últimos cuatro años.

El “efecto Messi” transforma al Inter Miami dentro y fuera del campo

El salto económico del club coincide con el impacto global del capitán argentino desde su llegada en 2023. Messi no solo ha sido determinante en el título de la MLS Cup y en el avance hasta los octavos de final del Mundial de Clubes, sino que también ha elevado el posicionamiento internacional del equipo.

Desde la directiva del club destacan que el crecimiento deportivo y financiero está directamente vinculado a su figura. El presidente de operaciones de negocio, Xavier Asensi, subrayó que sin Messi el Inter Miami no habría alcanzado tan rápido su actual valoración ni sus niveles de ingresos.

Además, la presencia del astro argentino ha facilitado la llegada de futbolistas de primer nivel, como Rodrigo De Paul, campeón del mundo con Argentina, quien decidió dejar el Atlético de Madrid para compartir vestuario con su compatriota.

AFP__20260208__96K23NV__v2__MidRes__TopshotFblFriendlyBarcelonaInterMiami
El delantero argentino #10 del Inter Miami, Lionel Messi (D), celebra después de anotar el primer gol de su equipo con su compañero de equipo, el mediocampista argentino #07 Rodrigo De Paul (I), durante el partido amistoso de fútbol entre el Barcelona de Ecuador y el Inter Miami de EE. UU. en el Estadio Banco Pichincha en Guayaquil, Ecuador, el 7 de febrero de 2026.

El delantero argentino #10 del Inter Miami, Lionel Messi (D), celebra después de anotar el primer gol de su equipo con su compañero de equipo, el mediocampista argentino #07 Rodrigo De Paul (I), durante el partido amistoso de fútbol entre el Barcelona de Ecuador y el Inter Miami de EE. UU. en el Estadio Banco Pichincha en Guayaquil, Ecuador, el 7 de febrero de 2026.

Un crecimiento acelerado desde su fundación

Fundado en 2018 y debutante en la MLS en 2020, el Inter Miami ha duplicado su valoración en apenas dos años y medio desde la incorporación de Messi. El club supera ampliamente a otros equipos de la liga como el CF Montréal, cuya valoración ronda los 430 millones de dólares.

Sin embargo, todavía existe una gran distancia respecto a las franquicias más valiosas del deporte estadounidense. En la National Basketball Association, por ejemplo, incluso el equipo con menor valoración supera los 3.500 millones de dólares, mientras que en la National Football League la cifra mínima se sitúa por encima de los 5.000 millones.

Aun así, el Inter Miami ya supera a varias organizaciones de la Major League Baseball, reflejando la rapidez con la que ha escalado en el panorama deportivo estadounidense.

Nuevo estadio y nuevas vías de ingresos

El crecimiento económico del club también se apoya en la inauguración del ‘Miami Freedom Park’, un estadio con capacidad para 25.000 espectadores que abrirá sus puertas en abril y que permitirá generar ingresos adicionales a través de conciertos y eventos.

Se estima que el Inter Miami alcanzará ingresos cercanos a los 250 millones de dólares en 2026, con la expectativa de firmar un acuerdo de derechos de nombre para el estadio similar a los de grandes franquicias de la NBA y la NFL.

Con Messi renovado hasta 2028, la entidad busca consolidarse como la referencia del fútbol en Estados Unidos y seguir ampliando su proyección internacional.

