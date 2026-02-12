jueves 12  de  febrero 2026
Messi sufre lesión muscular y el Inter Miami pospone amistoso en Puerto Rico

Las alarmas alrededor del astro argentino Lionel Messi se activaron en la mañana del miércoles por su ausencia en una práctica abierta a la prensa

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, abandona la cancha luego de sufrir una lesión en un partido, el 2 de agosto de 2025.

LEONARDO FERNÁNDEZ / Getty Images vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Lionel Messi no se entrenó este miércoles con el Inter Miami debido a que sufre una lesión muscular, informó el equipo de la MLS, que decidió posponer el amistoso programado para el viernes ante el ecuatoriano Independiente del Valle en Puerto Rico.

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, durante un entrenamiento del equipo, el 13 de enero de 2025.
El atacante argentino German Berterame, en ese entonces de Rayados de Monterrey, celebra luego de anotar un gol, el 21 de octubre de 2025.
Horas después, el Inter Miami confirmó que su capitán se ausentó por "un esguince muscular en el isquiotibial izquierdo" que sufrió en el amistoso del sábado en Guayaquil ante el Barcelona ecuatoriano.

El comunicado de las "Garzas", campeonas del pasado certamen en la Major League Soccer, señala que la dolencia "ha persistido desde entonces" y Messi "se sometió a pruebas médicas adicionales que confirmaron el diagnóstico".

"Su regreso gradual a los entrenamientos dependerá de su evolución clínica y funcional en los próximos días", concluyó el texto.

Ante la lesión de su estrella, el Inter Miami anunció que el amistoso del viernes ante el Independiente del Valle, a disptuarse en el estadio Juan Ramón Loubriel de Bayamón (Puerto Rico), fue retrasado hasta el 26 de febrero.

"El club, en colaboración con el promotor del evento y el gobierno de Puerto Rico, cree que cambiar la fecha del partido permitirá ofrecer la mejor experiencia posible a los aficionados de Puerto Rico", dijo el Inter Miami en un comunicado que incluye un mensaje de Messi a los aficionados.

Palabras de la "Pulga"

"Desgraciadamente, sentí algunas molestias musculares en el último partido, pero teníamos muchas ganas de verlos, así que, junto con el club, hemos trabajado para encontrar una fecha alternativa que nos permita viajar y jugar en Puerto Rico", dijo el argentino. "Sabemos lo emocionados que están y lo mucho que desean ver un partido del Inter Miami y será muy especial poder hacerlo realidad pronto".

De esta forma, el amistoso se disputará cinco días después de que el Inter Miami visite al Los Ángeles FC en la apertura de la nueva temporada de la liga norteamericana (MLS), en la que Miami buscará revalidar el título.

FUENTE: AFP

