Hermano de Ronald Acuña ya hace explotar las Grandes Ligas

Tylor Megill (4-5) prodigó otra gran actuación en la caja de bateo, en lugar del lesionado Paul Blackburn. El venezolano Francisco Álvarez logró también un cuadrangular por Nueva York, que mejoró a una foja de 10-2 ante Washington en este año.

Nueva York se colocó dos juegos encima de Atlanta, su adversario divisional, en la puja por el último boleto de comodín en la Nacional. Buena parte de los 24.932 fanáticos en el Citi Field comenzó el festejo cuando se anunció que Cincinnati había superado 6-5 a los Bravos.

El cubano José Iglesias, totalizó tres hits y anotó dos veces. Fue primero en el orden, dado que el boricua Francisco Lindor acusó un dolor de espalda.

