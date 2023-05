La primera, desde la cuenta oficial de Instagram del estadio de los de Miami, el DRV PNK Stadium, lugar en el que precisamente Busquets jugó con el Barça el pasado verano durante la gira estadounidense. "Felicidades por tu gran carrera en el Barça", se escribía junto a un par de imágenes de Busquets del día del amistoso en el mencionado estadio.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCsE_o3Qr00I%2F%3Fimg_index%3D1&access_token=EAAGZAH4sEtVABAN26JQ5iy49SrURGQKZCEtwFr5P1iFeYui9LCk6t7ZBbOZCgGBRoY5bJYNhjuzzaPEkrV2WZAQO21J7Jgl7XHtJzj82ZBZBTZC1EzjZAJyeZA4bOAzU4yT4eBfIIFzw3bp4OJQ2vMMthq5vvaU9g4cRzqTMOeF8rfaAZDZD View this post on Instagram A post shared by DRV PNK Stadium (@drvpnkstadium)

Cuando el conjunto de David Beckham jugó un amistoso contra el Barcelona en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale el verano pasado, Busquets comentó en una entrevista que estaba impresionado con las instalaciones de entrenamiento del Inter Miami, que era un gran fanático de la MLS y que había seguido de cerca la liga desde que su excompañero en el Barcelona, David Villa, se unió al New York City FC en 2014.

El otro gesto llegó por medio de Xavier Asensi, CEO del Inter de Miami. También en Instagram, Asensi publicó una foto junto a Busquets acompañada del siguiente mensaje: "Un ejemplo dentro y fuera del terreno de juego. GRACIAS por todos los momentos de gloria que nos has dado a todos los azulgrana. Afortunado de haber compartido tantas experiencias contigo. Como dicen aquí, "second to none". A continuar con los logros y nuevos retos… profesionales y familiares".

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCsFk4IOMe_v%2F%3Fimg_index%3D1&access_token=EAAGZAH4sEtVABAN26JQ5iy49SrURGQKZCEtwFr5P1iFeYui9LCk6t7ZBbOZCgGBRoY5bJYNhjuzzaPEkrV2WZAQO21J7Jgl7XHtJzj82ZBZBTZC1EzjZAJyeZA4bOAzU4yT4eBfIIFzw3bp4OJQ2vMMthq5vvaU9g4cRzqTMOeF8rfaAZDZD View this post on Instagram A post shared by Xavier Asensi (@xasensimcf)

Con 34 años, es considerado por muchos como el mejor mediocampista de contención de la era moderna.

Con Barcelona acumuló 31 trofeos en 719 apariciones, incluidos tres títulos de la Liga de Campeones, tres Copas Mundiales de Clubes de la FIFA, ocho títulos de la liga española y siete Copas del Rey.

“Felicitaciones por una carrera increíble, militar en un club durante tanto tiempo y 31 trofeos, eso es increíble”, señaló el entrenador de Inter Miami, Phil Neville, mientras su equipo se prepara para jugar en casa el sábado contra el líder de la Conferencia Este, New England Revolution.

“Lo más impresionante es que cuando la gente habla de grandes jugadores, de los números 6, piensa automáticamente en Sergio Busquets. Obviamente ha tenido una carrera brillante en el Barcelona y marcharse será lo más difícil que haya tenido que hacer’’, describió Neville.

busquetsnbarca.jpg Celebración por el partido número 700 de Sergio Busquets en el FC Barcelona AFP / Josep Lago

Por su parte Busquets hace tiempo que tenía en mente terminar su carrera en la MLS y es que a pesar de tener otras propuestas Inter de Miami es el que más interés ha mostrado en su contratación.

De esta manera el mediocentro pondrá fin a su etapa en el club después de 18 años en el Barcelona que ahora tendrá que buscar un sustituto para el de Badía.