domingo 2  de  agosto 2026
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Inter Miami empata ante Columbus en el regreso de Messi a la MLS

El Inter Miami se mostró como amplio dominador de un partido que se disputó bajo la lluvia y con un retraso de 40 minutos por tormenta eléctrica

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, reacciona tras la conclusión de un partido ante el Columbus Crew, el 1 de agosto de 2026.

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, reacciona tras la conclusión de un partido ante el Columbus Crew, el 1 de agosto de 2026.

LEONARDO FERNÁNDEZ / GETTY IMAGES vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Inter Miami igualó 2-2 frente a Columbus Crew este sábado en la primera presentación desde la final del Mundial de Lionel Messi, quien ingresó en el segundo tiempo y disputó 37 minutos, mientras que Luis Suárez anotó su décimo gol de la temporada de la Major League Soccer.

Las "Garzas" se mostraron como amplios dominadores de un partido que se disputó bajo la lluvia y con un retraso de 40 minutos por tormenta eléctrica en los alrededores del Nu Stadium (Miami).

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Messi, de 39 años y quien regresó esta semana después de un descanso de diez días, se mostró participativo y en su primer contacto con la pelota por poco anota con un remate al primer palo desde dentro del área.

Fueron pocas las oportunidades en la recta final del encuentro para el capitán ante una defensa del Crew que cerró filas para preservar el empate.

"Fue un partido muy parejo y la paridad se da en el resultado", dijo Hoyos en conferencia de prensa.

El técnico argentino sorprendió al incluir en la alineación titular a Rodrigo De Paul, quien había sumado una sesión de entrenamiento en la semana, y al ecuatoriano Fricio Caicedo, debutante en Estados Unidos.

Luis Suárez continuó siendo la principal arma del ataque para los locales. Al minuto 16, el "Pistolero" aprovechó que el arquero Patrick Schulte estaba fuera de posición y con un toque suave por encima y desde fuera del área anotó el 1-0.

Suárez, quien deberá cumplir una sanción de seis partidos iniciando el próximo miércoles en la Leagues Cup por los incidentes de la final en el 2025, llegó a 10 goles en la temporada y marcó su séptimo en los últimos cuatro partidos.

Elogios para Casemiro

Aunque el regreso de De Paul significó un alivio para la mitad de la cancha de Miami ante la ausencia del venezolano Telasco Segovia por suspensión, la claridad con el balón de Casemiro fue la que terminó marcando la diferencia.

"Nos da un equilibrio defensivo y ofensivo y hace que la pelota salga muy limpia", afirmó Hoyos, quien desestimó el desafortunado autogol del volante.

"Es una muy buena contratación que nos puede dar muchas satisfacciones al colectivo, es un elogio a la persona, es una gran persona y un gran jugador".

Cuando parecía que el partido terminaba en victoria para Miami apareció la magia del español Brais Méndez, quien con un remate de tiro libre al minuto 84 anotó el gol del empate en su debut con el cuadro amarillo.

Méndez, de 29 años, llegó a Estados Unidos luego de un paso exitoso por la Real Sociedad en la primera división del fútbol español.

Miami arribó a 38 puntos con una producción de 45 goles en 18 partidos siendo la mejor delantera de la liga norteamericana (MLS).

El próximo paso será en Leagues Cup, cuando reciban la visita de Atlético San Luis en el inicio de la lucha por el segundo título en la historia de una competición que enfrenta a los mejores de la MLS con lo mejor de la Liga MX.

FUENTE: AFP

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